Відома українська співачка та екс-ВІА Гра Віра Брежнєва вирішила показати ідеальне тіло під час відпочинку за кордоном

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram дівчини.

«Відкритий теплий басейн 3го лютого - немає слів 💙 мій день задоволень», - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на знімках Брежнєва позує в одному купальнику, який підкреслює її ідеальне тіло. Це справило фурор серед її шанувальників.

«Божественний вигляд», «Особисте щастя любить тишу.....», «не показуйте це Меладзе», «бомба-ракета», «Краса!!! Ви в своїй морській стихії, Віра!!! Фея води», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, співачка Віра Брежнєва 3 лютого відсвяткувала свій 38 день народження - до нагоди, артистка показала в мережі, як її вітали друзі і партнери по бізнесу.

На нових опублікованих знаменитістю кадрах, вона постала перед шанувальниками у світлому довгій сукні легкої тканинної текстури, яке злегка просвічувало.

Так на кадрах відомий ювелірний бренд показав одну, ймовірно, зі своїх рекламних кампаній з Вірою в головній ролі. На кадрах видно, як довгонога екс-ВІА Гра ефектно крокує по кімнаті, а також ніжиться на диванчику в прикрасах і привертала увагу вбранні. Компанія привітала таким нагадуванням про спільну роботу з днем народження, а Віра поділилася цим сториз.

Крім того, на своїй сторінці у вищезгаданій соцмережі компанія опублікувала окремий пост присвячений Вірі і також в підписі привітала артистку з 38-річчям. На фото Брежнєва красується в тіарі і блискучому, у всіх значеннях цього слова, вбранні. Шанувальники співачки відзначають, що вона неймовірної краси жінка і її обранцю Кості Меладзе - дуже з такою красунею пощастило.

Нагадаємо, Брежнева в прозорому боді показала себе у всій красі.

Як повідомляла Politeka, Меладзе розігнав ВІА Гру, залишилася тільки одна.

Також Politeka писала, що Брежнєва у відвертому вбранні стривожила заявою