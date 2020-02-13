"Более красивой женщины ещё не видел!"

32-летняя российская актриса Настасья Самбурская, звезда сериала "Универ", взбудоражила поклонников горячим снимком

Как передает Politeka.net, девушка поделилась свежим фото в своем микроблоге в Инстаграм. Судя по подписи, Самбурская приняла участие в съемках для мужского глянца Maxim. Знаменитость предстала в белом коротком халатике, черных колготках и лабутенах. Она застыла в пикантной позе, задрав ногу, чтобы обуться. Звезда без тени смущения посветила роскошными прелестями, заставляя поклонников предаваться фантазиям.

Видимо, это только подготовка ко съемкам, но артистка уже с идеальной укладкой и броским макияжем. Самбурская томно смотрит в сторону, приоткрыв ротик.

Откровенный снимок певицы активно обсуждают в комментариях. Поклонники пришли в полный восторг, щедро наградив ее комплиментами.

"Ты се*си, но возраст даёт о себе знать 🔥👏❤️"

"Мама дорогая ❤️"

"Ожог указательного пальца правой руки 🔥"

"Более Красивой Женщины,я ещё не видел!!!"

"Шикарная, какие ножки 😻🔥"

"Фотка просто огонь 🔥🔥🔥"

"Поиски парня перешли в активную стадию?)))"

Отметим, с 2011 года Настасья Самбурская исполняет главную роль студентки и управляющей ночным клубом Кристины Соколовской в сериале «Универ. Новая общага» на российском телеканале ТНТ.

Благодаря «Универу» Самбурская стала узнаваемой и заслужила любовь первых поклонников. Поговаривают, что у артистки сложный характер, и «уживаться» в сериале с другими участниками съемочного процесса ей было довольно сложно.

Кроме актерской деятельности, Самбурская также снимается в журналах "для взрослых". В 2012 году она впервые появилась на обложках журналов MAXIM и iFamous, в 2013 году на обложках Playboy Russia и Playboy Ukraine.

Также Самбурская пробует себя в певческой карьере. Популярность ей принес сингл «Ты попал» 2012 года. Песня находилась в ротации на украинских и российских радиостанциях, а через некоторое время стала хитом.

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