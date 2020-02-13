Трогательное видео онкобольной Анастасии Заворотнюк с сыном всколыхнуло сеть
Поклонники обсуждают трогательный клип с участием еще здоровой актрисы. Фанаты надеются, что вскоре снова увидят Анастасию такой же красивой, счастливой, а главное, здоровой, как в клипе. Видео появилось на фан-страничке артистки (Чтобы посмотреть – проскролльте вниз)
Несколько лет назад звезда сериалов снялась в клипе вместе с сыном Майклом. Тогда сняться в клипе Анастасию лично пригласил Денис Клявер.
"Когда ты вырастешь, сынок...", - произносила актриса.
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Согласно комментариям, после просмотра видео многие не смогли сдержать слез. Поклонники артистки в комментариях пишут, что желают Заворотнюк скорейшего выздоровления.
Фанаты просят родных Насти передать от нее хоть какую-нибудь весточку. На сегодняшний день достоверно не известно о состоянии Заворотнюк. Семья звезды не рассказывает общественности, где она сейчас проходит лечение и есть ли хоть какие-то результаты. В связи с этим в СМИ часто появляются различные слухи.
А поклонникам актрисы остается лишь молиться за Анастасию и ждать.
Напомним, ранее в сети появились фотографии Анастасии Заворотнюк и ее мужа фигуриста Петра Чернышева. Архивные снимки 11-летней давности были размещены на странице артистки в Instagram.
Их опубликовала дочь актрисы Анна, которая сейчас ведет соцсети вместо матери. Несмотря на то, что фото были опубликованы еще осенью 2019 года, о них снова вспомнили сейчас, когда в СМИ появились слухи о разводе звездной пары.
Напомним, что муж Заворотнюк внезапно сменил имидж, поразив россиян новой внешностью: фото облетело сеть.
Также Politeka писала о разводе больной раком Заворотнюк и Чернышева: стало известно об изменах, "муж любит здоровую...".
А еще Politeka сообщала, что известный артист рассказал всю правду о больной раком Заворотнюк.