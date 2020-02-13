Трогательное видео онкобольной Анастасии Заворотнюк с сыном всколыхнуло сеть

Поклонники обсуждают трогательный клип с участием еще здоровой актрисы. Фанаты надеются, что вскоре снова увидят Анастасию такой же красивой, счастливой, а главное, здоровой, как в клипе. Видео появилось на фан-страничке артистки (Чтобы посмотреть – проскролльте вниз)

Несколько лет назад звезда сериалов снялась в клипе вместе с сыном Майклом. Тогда сняться в клипе Анастасию лично пригласил Денис Клявер.

"Когда ты вырастешь, сынок...", - произносила актриса.

Согласно комментариям, после просмотра видео многие не смогли сдержать слез. Поклонники артистки в комментариях пишут, что желают Заворотнюк скорейшего выздоровления.

Фанаты просят родных Насти передать от нее хоть какую-нибудь весточку. На сегодняшний день достоверно не известно о состоянии Заворотнюк. Семья звезды не рассказывает общественности, где она сейчас проходит лечение и есть ли хоть какие-то результаты. В связи с этим в СМИ часто появляются различные слухи.

А поклонникам актрисы остается лишь молиться за Анастасию и ждать.

Напомним, ранее в сети появились фотографии Анастасии Заворотнюк и ее мужа фигуриста Петра Чернышева. Архивные снимки 11-летней давности были размещены на странице артистки в Instagram.

Их опубликовала дочь актрисы Анна, которая сейчас ведет соцсети вместо матери. Несмотря на то, что фото были опубликованы еще осенью 2019 года, о них снова вспомнили сейчас, когда в СМИ появились слухи о разводе звездной пары.

Напомним, что муж Заворотнюк внезапно сменил имидж, поразив россиян новой внешностью: фото облетело сеть.

Также Politeka писала о разводе больной раком Заворотнюк и Чернышева: стало известно об изменах, "муж любит здоровую...".

А еще Politeka сообщала, что известный артист рассказал всю правду о больной раком Заворотнюк.