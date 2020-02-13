Звездная украинская пара Алексей Потапенко и Настя Каменских поделились новым совместным фото, на котором Потап выглядит сильно похудевшим
Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Istagram Потапа
Алексей Потапенко удивил своих поклонников изменениями во внешности. Певец и продюсер выставил совместное фото со своей супругой Настей Каменских, на котором хорошо видны появившиеся глубокие морщины.
На переднем плане фото стоит Настя в желтом объемном свитере и выглядит она чудесно. Чего не скажешь про Потапа, который одел красную футболку и джинсы и стоит немного позади Каменских.
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Вероятно, изменения во внешности связаны не столько с возрастом (Потапу всего 38), сколько с тем, что артист значительно похудел. В комментариях к фото фанаты сразу этот нюанс заметили.
"Потапу худым быть не идет", "первая мысль при виде фото: похудел = постарел", " Потапчик я тебя обожаю.НО.Не надо,ты очень худ.Немного набери.Ну не дама же ты.Давай чють немного.Люблю", " Похудав Потап, але зразу чомусь старшим виглядає...".
Впрочем, мнения пользователей относительно внешности кумира разошлись. Часть фанатов считают, что похудение пошло Потапу только на пользу.
"Помоложе стал когда ЖЕНИЛСЯ", " Лёша очень хорошо выглядит, думаю Настя это твоя заслуга тоже.", " это не те морщины из за которых мужикам нужно переживать. 😂. Какой ботокс?"
Напомним, что популярная украинская певица Настя Каменских продолжает интриговать поклонников новыми снимками и видео, которые публикует на своей странице в социальной сети Инстаграм.
Стоит отметить, по словам самой Анастасии, сбросить лишний вес она хотела еще тогда, когда была ребенком – с самого детства певица была довольно крепкого телосложения. В одном из своих интервью знаменитость как-то отметила, что из-за лишнего веса у нее раньше было довольно много комплексов и она была неуверенным в себе человеком.
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