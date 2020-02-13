Известная певица Кристина Орбакайте, которая несколько недель провела в гипсе из-за перелома ноги, показала, как идет этап восстановления

Об этом она сообщила в своем микроблоге в Instagram. (чтобы посмотреть видео - проскролльте вниз)

Сейчас артистка вместе с мужем Михаилом Земцовым и 7-летней дочкой Клавдией находится в США. Орбакайте проходит реабилитацию в одной из клиник Нью-Йорка.

Певица показала своим поклонникам, какие упражнения она выполняет, для того чтобы поскорее вернуться на сцену.

“Пилатес мне в помощь! Наконец могу заниматься и восстанавливаться”, — написала Орбакайте.

Поклонники поддержали певицу, сказав, что очень ждут ее возвращения на сцену. Фанаты уверены, что под присмотром опытных специалистов реабилитация Кристины пройдет быстро и эффективно.

«Вы- боец! 💪 скорейшего заживления перелома! сцена ждёт нашу Кристину! 💃🏼💋», «Ого! Уже такой прогресс! Очень здорово! Так держать!», «Вы уже без гипса, рада, что перелом благополучно срастается. Скорейшего вам, Кристина, восстановления. Растяжка шик!», - пишут в комментариях.

Напомним, Кристина Орбакайте сообщила о том, что сломала ногу 28 января.

«Так началась моя подготовка к новым постановкам для концертной программы 🤷‍♀️», — написала певица Instagram, уточнив, что у нее диагностировали перелом лодыжки.

Орбакайте пожаловалась, что ей запретили наступать на ногу минимум шесть недель. Из-за травмы артистке впервые за всю ее эстрадную карьеру пришлось перенести концерты и спектакли.

Позже артистка поделилась в своем микроблоге видео, на котором показала, как теперь передвигается. Орбакайте призналась, что попробовала ходить на костылях, но это оказалось слишком мучительно, поэтому она придумала кое-что получше.

"Я попробовала ходить на костылях... это очень медленно, больно, неудобно... А что делать? И нашла вот такую замену, очень удобную. Теперь я передвигаюсь быстро и с позитивом, мне нравится такой гаджет!", - говорит на видео Кристина, хвастаясь детским самокатом.

Артистка разместила больную ногу на мягкой седушке, а здоровой отталкивалась от земли и таким образом довольно быстро ехала.

Поклонники засыпали креативную певицу пожеланиями скорейшего выздоровления, а также пришли в восторг от идеи с самокатом.

Напомним, что дочь Пугачевой Орбакайте порезвилась на карусели возле Кремля: "Вот почему нас не пустили на Красную площадь...".

Также Politeka писала, что Пугачева бы одобрила: Орбакайте в "ошейнике" поразила видом в компании легенды эстрады.