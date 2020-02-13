Популярная украинская телеведущая и тревел-блогер Леся Никитюк опубликовала клип на свою первую сольную песню – «Ямы»

Она записала ее для шоу Ле Маршрутка на Новом Канале, в котором она избороздила всю Украину. (Чтобы посмотреть – проскролльте вниз)

Никитюк сообщила, что песня станет официальным саундтреком к ее авторской телепрограмме LeМаршрутка.

В Instagram Никитюк сообщила, что текст трека написала Татьяна Решетняк, а музыку - Руслан Квинта. Ведущая поблагодарила их, всю команду программы LeМаршрутка и Укравтодор.

Клип сделали в стиле олдскульной игры. Леся лежит на крыше маршрутки и едет по дороге, объезжая ямы и собирая монетки.

В тексте песни ведущая поет о любовных отношениях, похожих на ямы на дорогах.

В своем миниблоге Никитюк написала, что прекращает петь в караоке и что "еще 8 песен и альбом будет".

Отметим, песня произвела настоящий фурор в сети. Видео засыпали восторженными комментариями. Пользователи пишут, что Никитюк теперь может участвовать в национальном отборе на Евровидение. Также многие хвалят, что затронута актуальная тема.

Кроме того, многим пришелся по душе голов любимой телеведущей.

«Ну что, Евровидение 2020?», «Леся у тебя голос очень красивый, наконец человек решилась спеть о ямах возможно так достучимся к ним, молодец», «Ждем Лесю следующем году на нацотборе на Eurovision 2021», «Это моя любимая песня!!! Леся, спасибо!!!», «Леся ты Бомба ракета, песня супер», «Молодчинка!!!❤️❤️😍 Никогда не останавливайся и делай то, что нравится...», «Красотища во всех смыслах)Леся Ивановна, спасибо Вам за прекрасную песню. Люблю Вас», - пишут в коментариях.

Напомним, Никитюк без штанов потрясла своим главным достоинством на камеру.

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