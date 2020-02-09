"Я так и знал что у него накладки"

46-летняя российская певица Наташа Королева решила поиграть с фотошопом, а заодно привлечь внимание публики ко "взрослому" шоу своего мужа Сергея Глушко

Как передает Politeka.net, артистка поделилась отфотошопленным кадром в своем микроблоге в Инстаграм. Королева "прицепила" голову Тарзана (сценическое имя артиста) к другой картинке с толстым мужчиной, разлегшимся в трусах и носках на диване. Получилось, будто бы это Тарзан оброс десятками лишних килограммов.

"К юбилейному шоу «50 оттенков Серого» муж @tarzan___official наконец-то добился идеального результата красоты своего тела!!! Вот теперь Тарзан выглядит как настоящий Мужик !!! Неужели я дождалась !!! Не верите ? Приходите 8 марта Вегас Сити Холл сами убедитесь !!!" - подписала свое творение Наташа.

Пользователи сети кинулись комментировать "шедевр". Большинство, конечно, оценили юмор певицы и тоже в шутку пришли в ужас от того толстяка, в которого превратился бодибилдер. Но некоторые пожурили Королеву за смех над чужими габаритами.

"Ой нет нет только не это😀"

"😂 Ужас"

"Он никогда не будет таким,потому что он всегда работает над собой!"

"Мечта Тарзана:" Кода же я уже поем от пуза!!"))"

"Наташа!!! Не приведи Господи 😂"

"Я так и знал что у него накладки😂"

"У хорошей, любящей жены муж так и выглядит! 👏😍😂"

"Больше делать нЕчего - только смотреть на твоего Тарзана ! Плохо физио приделала - совсем шеи нет"

"Брать чужое тело и потом ржать над этим?😕"

Ранее мы сообщали, Тарзан обескуражил сеть, показав себя в странном сером костюме, которые тесно обтянул его накачанное тело. Дело в том, что внимательные пользователи заметили сходство наряда Глушко и костюма певицы Лолиты Милявской, в котором она в прошлом году появилась на сцене.

"У Лолиты костюмчик одолжили? ))))"; "Лолиткины калготки"; "Мастер маскировки) я приняла вас за статую, не сразу рассмотрела😁", - писали в комментариях.

Напомним, облысевшая Королева ошарашила видом, в сети заподозрили неладное

Также Politeka сообщала, что разъяренный Тарзан скинул одежду и поиграл бицепсами на камеру