Украинская певица Светлана Лобода поделилась с поклонниками свежей фотосессией ко Дню Святого Валенти

Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на Instagram Лободы

"Ко дню Святого Валентина мы с сделали вам подарок. Какая из LO Вам нравится больше?", - написала Светлана в комментарии к фотографиям.

На одном из фото Лобода позирует в достаточно пестром наряде. Волосы исполнительницы окрашены в золотой цвет и заплетены в дреды. Света сидит широко расставив ноги выставив вперед главное достоинство - пухлые губы. На артистке красуются красно-зеленая куртка с золотистыми вставками и джинсы. Завершают образ внушительные золотые перстни и серьги в виде крокодила.

Другой образ получился не менее необычный. Лобода предстала в обтягивающих спортивных майке и шортах. В таком наряде можно было бы идти в спортзал, если бы не шуба из белого меха и ботинки на высокой подошве. Позирует Лобода на фоне огромной раскрытой ракушки. Прямой намек на то, что жемчужина на этом фото - Света.

В целом поклонники оценили творческие эксперименты Лободы со внешностью.

"ох малышка Lo..)прекрасная", " Спустившаяся с небес Светлана Сергеевна вещает", " Невообразимо красивая", " Вам очень идёт с косичками ♥️ Шикарные фотки", "Светлану Сергеевну хочу"

Впрочем, нашлись и те, кому новая внешность Лободы не пришлась по вкусу.

"Ни один из образов ни LO", "Мне нравится та Lo, которая выпускает клипы", " Мне все нравиться,кроме ногтей", " Не знаю почему но она мне напоминает трансвестита"/

"начинайте считать пальцы, но на этот раз на руках, а то вдруг где-то лишний или наоборот", - шутят фанаты, намекая на то, что Лобода частенько увлекается фотошопом и на ее фото уже случались проколы. На одном из старых фото у нее оказался лишний палец.

Ранее мы сообщали, что в России на премьере фильма «Лед-2», где присутствовали Алла Пугачева, Светлана Лобода и другие звезды, началась внезапная эвакуация.

ЧП произошло в понедельник, 10 февраля, в московском кинотеатре «Октябрь», где проходила премьера нового фильма. Как сообщается в сети, во время кинопоказа началась неожиданная эвакуация. Как стало известно, ее причиной стало задымление в кинотеатре.

Напомним, Пугачева и Лобода попали в жуткое ЧП в Москве, все в дыму, началась давка.

Как сообщала Politeka, Лобода показала, что прячет под юбкой, задрав ногу на ступеньках.

Также Politeka писала, что Лобода сразила необычной сменой имиджа: "Такая худая, просто невозможно".