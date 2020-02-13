Известный украинский танцор Влад Яма показал совместное фото с супругой, с которой он сейчас отдыхает в США

На фото Влад позирует в футболке, а рядом находится супруга Лилия. Она была, скорее всего, в олимпийке или чем-то подобном. На фоне можно увидеть "Клона" из "Звездных войн". Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты заметили, что Яма решил себе начать отращивать усы, пока отдыхает в США. Они успели поставить более шести тысяч лайков и написали несколько комментариев:

"Пожалуйста! Никогда не сбривай их! Ты взрастил произведение искусства на губе!", "Скажите что усы - это фотошоп", "Забойные усы", "У мальчугана трусики, у Влада стильные усики", "Убойные усики", "Вам идут усы", "Усы крутые", "Влад, богатым будете, не узнала", "Усы, нееее".

Ранее мы сообщали, что жена известного украинского хореографа и шоумена Влада Ямы, Лилиана, опубликовала яркое видео с семьей.

В ярком видео красотка с мужем позируют, обнимаясь, а также в красном кабриолете на крыше. Есть кадры, где шоумен играет с сыном, также несет его на плечах.

Лилиана предстает в разных образах, в том числе в красном платье, которое сидит по фигуре. Девушка выглядит замечательно.

"Этот необычный и яркий день уйдет в Книгу Наших Историй как страница, которая заставляет мое сердце биться чаще. Спасибо @e.zverev за шедевральное видео, от которого сразу пошли слезы и мурашки. Теперь буду помнить каждую деталь этого незабываемого дня...", - подписала видео жена Влада Ямы.

Сообщалось, что танцора Влада Яму на новом фото практически не узнать.

Так на новом своем фото Влад Яма позирует рядом с супругой Лилией, а также блондинкой спортивного телосложения и несколькими физически развитыми - накачанными или мускулистыми - проще говоря мужчинами. Компания облачилась в яркую спортивную форму и направила свои взгляды прямо на фотографа:

«Воскресное утро, о котором спина будет напоминать примерно до среды💪♀️ Спасибо за контроль», - подписал Влад свой новый снимок с тренировки.

Напомним, жена Ямы устроила пикантную фотосессию прямо на капоте элитного авто

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