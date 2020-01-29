Известный украинский танцор Влад Яма показал совместный снимок с женой Лилией в красном "Феррари"

На фото можно увидеть Влада Яму в футболке и какой-то серой нижней одежде, а также Лилию в красном коротком платье. Супруга танцора для фото сделала губы "уточкой", а Влад приснял очки. Можно заметить, что Лилия решила для поездки на красном спорткаре не надевать белье. Фото получилось очень интересным и дорогим. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Она мечтала прокатиться на красной Ferrari, а он просто хотел чтобы ей было хорошо!..", - написал танцор под снимком.

Фанаты успели поставить более 10 тысяч лайков, а также написали множество комментариев:

"Очень классные", "Прекрасная пара", "Слова настоящего мужчины", "Крутые", "Какая красавица", "Молодцы, "Красивая пара", "Вы прекрасная пара, очень дополняете друг друга. Счастья вашей семье", "Яма в Майами", "Мечты обязаны исполняться", "Красавчики", "Золотая молодежь", "Это прекрасно", "Наша Галя балованная", "Влад, значит вы настоящий мужчина. Любовь, она такая".

Ранее мы сообщали, что украинский хореограф Влад Яма показал, как отдыхает с женой в Майами.

Артист опубликовал свежее селфи с женой и показал свое любимое американское мороженое.

Счастливый танцор позировал вместе с женой на отдыхе. Они купили мороженое и наслаждались им вдвоем. Так, Яма показал свой милк-шейк фиолетового цвета в мини-кругу с единорогом. Его жена, Лилианна, продемонстировала фисташковый рожок с присыпкой.

Одеты они были не как звезды, а как обычные отдыхающие: в обычных футболках, Влад в черной, а Лилианна – в кремового цвета однотонной футболке и солнцезащитных очках.

Напомним, Влад Яма поиграл мускулами в компании жены и горячей блондинки-красавицы

А еще Politeka писала, что полуголый Яма показал, как развлекается с женой в кровати

Также Politeka сообщала, что Влад Яма ошарашил "мерзким" фото прямо на рельсах



