Популярная украинская блогерша, ведущая передачи "Ходят слухи" Рамина Эсхакзай героем очередной передачи сделала врача Евгения Комаровского

Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на страницу Рамины в Instagram (для просмотра видео прочитайте до конца)

Рамина опубликовала в соцсети совместное фото с Комаровским, на котором известный врач обнимает девушку сзади. При этом образ получился даже пикантным, ведь пиджак бывшей невесты певца Виталия Козловского растегнут.

Также блогерша добавила описание, где перечислила основные темы беседы с Комаровским.

"Хайп на коронавирусе, вредные советы инстамам и ответственность перед аудиторией. Смертельные роды дома, эпидемия кори и туберкулёза, почему нужно делать прививки", - написала Рамина.

Кроме того, речь в резаговоре пошла о семейном счастье и общих проблемах медицины в Украине, таких как зарплаты врачей и коррупция.

В комментариях к фото пользователи активно высказывались как о проблемах, затронутых в интервью, так и о самом фото.

"Прививки. он бы привил всех от даже не существующих болезней) хотя правда, очень позитивный дядя", " Чётко и с юмором, выпуск огонь!!!!", " Оооо Евгений Олегович, это уже вышка", " Так вцепился, что аж кулачок рефлекторно сжался", "Смотрю интервью с открытым ртом! Рамина, браво. Одно из лучших интервью", " Кто-то наконец копнул эту тему с женщинами, рожающими дома в бассейн, проедающимися плаценту и пропагандирубщими это в интернете! Борьба с мракобесием продолжается".

Напомним, что ранее Рамина Эсхакзай рассказала о своих отношениях с Козловским в программе «Жизнь известных людей». По ее словам, певец был на удивление жадным и доходило до того, что ей приходилось выпрашивать даже собственное дорогое обручальное кольцо.

"Ну, хорошо. Если мы покупаем дорогое обручальное кольцо, то только тебе. Потому что для меня не принципиально», - сказал тогда Козловский.

Однако, на этом их разногласия не закончились. Так, Рамина утверждает, что певец планировал забрать себе все деньги, которые им подарят на свадьбе.

Напомним, экс-невеста Козловского рассказала об изменах певца: "Была очень несчастной".

Как сообщала Politeka, Козловский резко ответил на скандальное интервью Рамины: "Я ее вырвал".

Также Politeka писала, что экс-невеста Козловского разделась и поразила видом в обычной жизни.