Известная украинская певица Анна Седокова показала часть нового клипа к своей песни

Седокова в этот раз позировала в черной куртке и розовых штанах на первом кадре. Рядом с ней были еще три девушки. На втором кадре она уже с большим латексным поясом и белой майке или чем-то подобном, а также черных очках. В последней части она закрывает дверь машины в первом образе. Анна была в этот раз с длинными косичками, похожими на дреды. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.(Чтобы посмотреть видео, доскролльте страничку до конца).

Фанаты успели посмотреть видео более 200 тысяч раз и написали множество комментариев:

"Весь новый год протанцевала под этот трек", "Аня классная Спасибо за твою музыку ! Музыка для настроения", "Круть! Игристое детко)))", "А Янис тоже есть в клипе?", "Красотка, шикарная как всегда", "Какая ты сильная баба", "ждём !! Моя любимая песня , на сегодня".

Ранее мы сообщали, что Седокова похвасталась первым "беременным" кадром вместе с молодым любовником.

Не так давно Анна удивила заявлением – она со своим молодым возлюбленным Янисом Тиммой ждет пополнение! После звезда объяснила, что они вместе завели собачку – нового домашнего любимца. Тем не менее, подогревать интерес к собственной персоне довольно резонансным образом Анна не устает и в разделе Стори решила выставить несколько "беременных" фото.

Сообщалось, что Седокова попала под гнев сети из-за необычного костюма.

В этот раз звезда выставила в Инстаграм небольшой кадр с концерта, позируя в ярко-розовом костюме с множеством украшений. Примечательно, что сам кадр не имел отношения к подписи под новым постом. По словам Анны, она наконец-то задумалась о проблемах со здоровьем из-за постоянного чтения по ночам.

Напомним, "беременная" Седокова похвасталась жаркими поцелуями с молодым любовником

А еще Politeka писала, что Седокова сообщила о пополнении в семье и показала малыша

Также Politeka сообщала, что Седокова ошарашила заявлением, засветив фигуру в домашнем виде



