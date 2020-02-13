Известная украинская певица Слава Каминская, солистка группы "НеАнгелы", показала новый кадр с тренажерного зала

На фото Слава позирует в спортивном топе и обтягивающих лосинах. Образ Каминская дополнила кроссовками. В этот раз певица позировала перед зеркалом в спортзале, рядом можно увидеть различные тренажеры. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Снова села на интервальное голодание! Мое тело - мой храм на каких диетах вы похудели кардинально", - написала под фото Каминская.

Фанаты успели поставить 4 тысячи лайков за час и написали несколько комментариев:

"Во имя спаржи, сельдерея и семян чиа аминь", "Прошла один детокс и марафон. И спустя 2 месяца минус 13 кг", "Когда отказалась от мяса и молочки, очень похудела", "На безалкогольной", "На интервальном за 10 месяцев - 19 кг", "Только пп. От интервального наоборот попа расти стала", "Расскажите пожалуйста поподробней)", "На интервальном голодании 20/4", "И мне поподробнее можно про интервплтное голодание?", "Хотим на кефире попробовать. Вообще сейчас с пп начали и спортзала", "Слава,а во сколько вечером перестаете кушать и во сколько утром начинаете?".

Ранее мы сообщали, что Каминская из "НеАнгелов" выдала правду о третьем замужестве.

Артистка процитировала недавнее исследование, согласно которому женщины, состоящие в третьем браке, - самые счастливые.

«Оказалось, что те, кто замужем в третий раз, в целом счастливее незамужних и тех, кто состоит в первом или во втором браке. Они в большей степени полагаются на себя, тверды в своих решениях и не зависят от мнения окружающих», - рассказала Каминская.

Поклонники оценили пост артистки. Многие стали приводить свой пример счастливого брака.

Напомним, Каминская ошарашила правдой о бывшем муже, возникли проблемы с пластикой

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