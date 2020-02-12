Украинская певица, участница группы «НеАнгелы» Слава Каминская показала фото, которое взбудоражило ее поклонников

Как известно, певица очень часто радует поклонников на своей странице в социальной сети Инстаграм различными постановочными или же домашними снимками и видео, информирует Рoliteka.net.

А в этот раз певица появилась в скромном и достаточно милом образе. Как выяснилось, звезда решила посетить одного из любимых парфюмеров:

«О моей страсти к парфюмерии знают многие. Приехала послушать одного из моих любимых парфюмеров @p.terenzi ❤️ Какой ваш любимый парфюм?», – написала звезда под милым селфи в розовой кофте.

А уже под следующим снимком с человеком, о котором ранее и говорила, Слава решила поинтересоваться у поклонников об их предпочтениях

«Если бы вы создавали свой парфюм, какие нотки были бы основными?», – написала Каминская под снимком с парфюмером. Пользователи сети тут же прокомментировали увиденное.

Отметим, после завершения отдыха с детками артистка отправилась домой и обеспокоила поклонников заявлением.

Как выяснилось, Слава заболела вместе с детьми, поэтому вынуждена была посещать больницу, сдавать анализы и беспокоиться о состоянии малышей.

Когда с болезнью было покончено, звезда возобновила ведение профиля в Инстаграм и успела удивить целой порцией пикантных фото и видео. К примеру, Слава уже представила яркий снимок с концерта, на котором присутствовала в полупрозрачном темном платье с глубоким декольте. Затем Слава дополнила в разделе Стори представила серию видео и фото сделанных до выступления, а также чуть позже на самом концерте.

На кадрах также позировала и Виктория Смеюха - вторая участница группы.

Напомним, Слава Каминская серьезно заболела и поразила внешним видом

А еще Politeka писала, что Слава Каминская серьезно заболела и поразила внешним видом

Также Politeka сообщала, что Каминская ошарашила беременным фото без белья, на такое решится не каждая