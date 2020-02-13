Известная украинская исполнительница MARUV решила покорить поклонников новыми откровенными кадрами в одном белье
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.
«Готовлюсь к выходу нового музыкального клипа», - говорится в сообщении.
На опубликованных кадрах MARUV без стыда позирует в одном белье и заячьим «хвостиком», стараясь ним элегантно двигать на камеру.
А поскольку кадры звезда опубликовала у себя в Сторис, то лишила возможности своих поклонников что-либо сказать об откровенном танце певицы.
Как сообщалось ранее, артистка Анна Корсун, больше известная под своим сценическим псевдонимом MARUV, любит удивлять поклонников дерзкими образами и откровенными фотосетами. Этот раз не стал исключением.
На черно-белом снимке MARUV позирует в строгом костюме и стильной шляпе. При этом пикантности ее образу добавляет то, что под расстегнутым пиджаком звезды нет ничего кроме тонкого кружевного лифчика.
Роковой образ MARUV дополняет яркий макияж и увесистые украшения.
К сожалению, поклонники звезды не смогли прокомментировать снимок, ведь в разделе Сторис отсутствует такая возможность.
Напомним, MARUV потрясла интимными местами перед молодым мужчиной: "А что между ног держит?".
Как сообщала Politeka, дерзкая MARUV оголилась среди джунглей, украинцы вне себя: "Уже рамок не видишь".
Также Politeka писала, что сочная MARUV дерзко наклонилась в черных чулках и засветила, что у нее под юбкой: «бесстыдница».