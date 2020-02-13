Известная украинская исполнительница MARUV решила покорить поклонников новыми откровенными кадрами в одном белье

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Готовлюсь к выходу нового музыкального клипа», - говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах MARUV без стыда позирует в одном белье и заячьим «хвостиком», стараясь ним элегантно двигать на камеру.

А поскольку кадры звезда опубликовала у себя в Сторис, то лишила возможности своих поклонников что-либо сказать об откровенном танце певицы.

Как сообщалось ранее, артистка Анна Корсун, больше известная под своим сценическим псевдонимом MARUV, любит удивлять поклонников дерзкими образами и откровенными фотосетами. Этот раз не стал исключением.

На черно-белом снимке MARUV позирует в строгом костюме и стильной шляпе. При этом пикантности ее образу добавляет то, что под расстегнутым пиджаком звезды нет ничего кроме тонкого кружевного лифчика.

Роковой образ MARUV дополняет яркий макияж и увесистые украшения.

К сожалению, поклонники звезды не смогли прокомментировать снимок, ведь в разделе Сторис отсутствует такая возможность.

Напомним, MARUV потрясла интимными местами перед молодым мужчиной: "А что между ног держит?".

Как сообщала Politeka, дерзкая MARUV оголилась среди джунглей, украинцы вне себя: "Уже рамок не видишь".

Также Politeka писала, что сочная MARUV дерзко наклонилась в черных чулках и засветила, что у нее под юбкой: «бесстыдница».