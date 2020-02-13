Андрей Данилко после первого нацотбора на Евровидение-2020 рассказал о выступлениях на корпоративах у богатых россиян

По словам украинского певца, в Россию его уже давно не зовут, потому что знают, что он и его команда все равно не поедут. Впрочем, это не значит, что певец не бывает на корпоративах россиян. Так, он признался, что чаще всего богатые россияне устраивают вечеринки не в Москве.

«Люди, которые проводят корпоративные вечеринки, они чаще делают их не в Москве. И чтобы нас не подставлять, они проводят их в Швейцарии или в Париже, кто может себе позволить. Сейчас в Швеции работали, например», - признался он.

Впрочем, певец заметил, что сам он долгое время отдыхал от всех выступлений. По его словам, он снял все афишные концерты, а первое публичное выступление Верки Сердючки после этого состоялось в 2017 году на летнем фестивале Atlas Weekend в Киеве.

«Первое публичное выступление, которое у меня было, на Атласе, мы выступили, о чем я не жалею. Столько людей пришло, дети подпевали… Сейчас будет концерт разовый такой в Штутгарте, будет KAZKA и Сердючка», - сообщил Данилко в комментарии PavlovskyNews (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу вниз).

До этого мы писали о том, что Данилко высказался о песнях на русском языке во время Национального отбора на конкурс "Евровидение".

По его словам язык, на котором участники отбора исполняют песни, "не имеет никакого значения".

"Это бред людей, настроенных не на созидание, а на разрушение. Я не хочу даже это обсуждать", – заявил он.

По его словам, отбор на Евровидение – это единственна площадка в Украине, на которой можно показать новые коллективы и новых людей.

"Это их первые шаги. Это круто! Но нет, надо всё это обоср*ть, искать какие-то проблемы, искать какие у кого анализы", - высказался Данилко.

Он подчеркнул, что критика исполнителей за выбор русского языка, только цель получить хайп и спровоцировать людей.

Напомним, Данилко в стиле Зеленского высказался о русском языке: "Эти люди настроены на...".

Как сообщала Politeka, мама Верки Сердючки ошарашила внешностью с мужем: "выглядит старше".

Также Politeka писала, что Ницой устроила взбучку Данилко за русский язык на Нацотборе "Евровидения".