Дочь известного украинского юмориста Евгения Кошевого, звезды "Квартала 95", показала черно-белые фотографии

Варвара в этот раз показала свое лицо довольно крупно, ничего другого на фото видно не было. Зато можно увидеть серьгу в ухе и довольно большие губы. Кошевая в этот раз позировала с распущенными волосами. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали несколько комментариев под фото:

"Класс", "Огонь", "О, Боже мой, вот это бьюти чика", "Я даже не узнала тебя", "Я тебя люблю", "Ой, красотка", "Божественно", "Какая чика".

Ранее мы сообщали, что старшая дочь комика Кошевого и его супруги дизайнера Ксении Варвара поразила талантом на сцене, кроме того - девочка заметно повзрослела.

Так на новом опубликованном видео Варвара выступает на сцене детского музыкального фестиваля «Зима 2019». Юная красавица из милого подростка превращается в высокую привлекательную юную красавицу, кроме того - очень талантливую.

Варвара буквально поразила публику своим голосом, она спела небезызвестный англоязычный хит и на сцене, стоит отметить, просто блистала. При чем в прямом и переносном смысле слова - на девочке было платье в пол, усыпанное блестками, перед зрителями Варвара держалась уверенно, девочка очень артистично жестикулировала, а ее голос, как и манера исполнения - многим показались просто потрясающими.

Сообщалось, что дочь известного актера студии "Квартал 95" Евгения Кошевого Варвара показала снимки, на которых она позирует совсем, как взрослая.

На страницах соцсетей 11-летняя Варя разместила «взрослое» фото, на котором она приоткрыла рот и нагнулась к камере. На снимке она выглядит значительно старше своего возраста.

Несмотря на свой юный возраст, девочка позирует в одной майке с распущенными волосами.

Напомним, 11-летняя дочь Кошевого из Квартал 95 поразила украинцев внешним видом

А еще Politeka писала, что 11-летняя дочь Кошевого из "Квартал 95" поразила внешним видом

А еще Politeka сообщала, что дочери Кошевого из "Квартал 95" зажгли по-взрослому, новые кадры впечатляют



