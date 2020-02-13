Дочь больной раком Анастасии Заворотнюк планирует раскрыть всю правду о ситуации вокруг своей матери в эфире популярного российского ток-шоу

Российские СМИ сообщают о том, что 24-летняя Анна Заворотнюк планирует прийти на передачу Андрея Малахова «Прямой эфир», чтобы прояснить все вопросы по поводу болезни своей матери и развеять многочисленные слухи на эту тему. Возможно, этот выпуск шоу станет первым, на котором будет представлена официальная информация о болезни Заворотнюк и о ходе ее лечения.

Впрочем, пока ни сам Малахов, ни семейство Заворотнюк не подтверждают эту информацию. Интерент-пользователи также не спешат верить в сенсацию. Виной тому изначальная позиция семьи известной актрисы. С самого начала ее болезни они держали всю информацию об этом в тайне и не давали СМИ никаких комментариев.

При этом журналисты постоянно находят новые подробности о состоянии Заворотнюк, ссылаясь на близкие к семье источники или на работников медицинских учреждений. Впрочем, вся эта информация остается ничем не подтвержденной.

Напомним, что в последнее время ходят слухи о том, что Анастасию Заворотнюк выписали из клиники. Дело в том, что после новогодних праздников журналисты перестали видеть семью Насти возле клиники. По данным других СМИ, сейчас Заворотнюк находится у себя дома в Крекшино. Эти слухи связаны с тем, что родных актрисы видели в местном храме на Крещение.

«Петр и Аня приехали после службы на машине, хотя от их дома пешком идти десять минут. Видимо, не хотели привлекать внимания и отвечать на вопросы о здоровье Насти», - рассказали очевидцы.

Сиделка реабилитационного центра рассказала о лечении Анастасии Заворотнюк в частной клинике. Раньше женщина постоянно видела, как звезду сериала «Моя прекрасная няня» возят на процедуры. Теперь она актрису не видит.

«Либо ей стало хуже и она прикована к кровати. Либо ее увезли. Нам такое не говорят. Мы про своего клиента не все знаем. Раньше она даже групповые занятия в бассейне посещала. А теперь пропала», - поделилась информацией женщина.

Напомним, известный артист рассказал всю правду о больной раком Заворотнюк.

Как сообщала Politeka, Заворотнюк потрясла обращением к сыну, видео облетело сеть.

Также Politeka писала, что муж Заворотнюк поразил отношением к больной раком жене: «не осталось ничего кроме…».