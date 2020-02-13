Известная российская актриса Светлана Ходченкова, звезда фильмов "Квартал 95" показала себя в необычном образе

На фото Ходченкова показала себя в черном топе, куртке и штанах. Образ Светлана дополнила стильной сумочкой и каблуками. Волосы в этот раз актриса решила не собирать в хвост. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты успели поставить почти 10 тысяч лайков и написали несколько комментариев:

"Королева красоты", "Вам очень идет черный цвет", "Светлана,я смотрю ,что Вы сегодня любуетесь собой;)))Красиво", "Просто бомбы))) красивые какие", "Красотки, приятно смотреть", "Светлана, Вы чертовски привлекательны как говорил герой из фильма Благословите женщину!!!!", "Умницы, красавицы, как на подбор!!!", "Люблю люблю в миллион в десятой степени вас", "Девчонки вы огонь".

Ранее мы сообщали, что известная актриса Светлана Ходченкова показала, как тренируется возле шеста.

На фото можно увидеть Светлана в коротком топе и шортах, наколенниках, а также сапогах на большом каблуке. Сзади нее можно увидеть еще одну девушку в аналогичной одежде. Ходченкова позировала на одном колене и руках, став перед шестом.

Фанаты успели поставить более 20 тысяч лайков, а также написали несколько комментариев:

"Уже бесишь", "Ты просто красотка", "Ну ничего себе", "Одна из самых красивых актрис", "А чего видео не показать", "Ноги огонь", "Хороша, чертовка".

Сообщалось, что Светлана Ходченкова решила повторить успех Анастасии Волочковой и похвасталась своей растяжкой.

На своей странице Инстаграм Ходченкова опубликовала фото, на котором она позирует в черном вечернем платье и массивных кирзовых сапогах. При этом звезда высоко задрала одну ногу, продемонстрировав впечатляющую растяжку.

Напомним, звезда фильмов "Квартал 95" Ходченкова без одежды раздвинула ноги

А еще Politeka писала, что звезда фильмов "Квартал 95" забыла о стыде и одежде ради жарких снимко

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