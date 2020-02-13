Леонардо Ди Каприо отказался фотографироваться с Филиппом Киркоровым на премии «Оскар»

Как стало известно ранее, известный российский певец посетил престижную американскую кинопремию, вручение которой проходило на днях в Лос-Анджелесе. Там ему повезло сфотографироваться с одной из легенд мирового кино – Брэдом Питтом. Однако, как выяснилось, не весь вечер короля российской поп-сцены выдался таким удачным.

Судя по Инстаграму Киркорова, он сидел в третьем ряду и вел прямую трансляцию для своих преданных поклонников. Совсем рядом расположились Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт. Российский певец не удержался и, как настоящий фанат, попросил сфотографироваться со звездой «Титаника». Однако, Ди Каприо фотографироваться с Филиппом Бедросовичем не захотел, и ловко увернулся от такого назойливого внимания.

К счастью для Киркорова, Питт оказался куда более сговорчивым.

До этого мы писали о том, что на церемонии «Оскар» Киркоров появился в компании телеведущей и бизнес-вумен Алисы Бартовой-Лобановой. Они похвастались именными приглашениями на церемонию, отметив, что будут присутствовать на самом крутом мероприятии в мире.

Как стало ясно со слов Лобановой, на Оскар ее пригласил Киркоров. Это был его подарок. Пара красовалась на красной дорожке и делала селфи на фоне Оскара и гостей мероприятия.

Судя по сториз певца он был очень рад побывать на таком мероприятии, его восторгу не было предела. Киркоров несколько раз хвалился своим билетом, показывал, кто находится рядом с ним, отмечал на своих сториз голливудских звезд. По роликам видно, что Киркоров буквально следил за звездами и хвастался тем, что стоит рядом с ними на расстоянии вытянутой руки. Он отмечал на своих видео Элтона Джона, Тома Хенкса, Леонардо ДиКаприо и Брэда Питта.

С последним он даже сделал селфи. Он также снимал артистов, которые давали интервью журналистам.

Напомним, Киркоров удивил поведением на «Оскаре», достал даже Брэда Питта.

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