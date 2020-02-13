Известная украинская певица и телеведущая Регина Тодоренко, которая проживает и строит карьеру в России, показала себя в новом образе

На фото Регина позирует в одном топике. Остальной одежды не видно, так как снимок был сделан по талию. В этот раз Тодоренко позировала на пляже на фоне пальмы, совсем без косметики и с распущенными волосами, одной рукой которые взяла. Певица улыбалась и от счастья закрыла один глаз. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не смогли написать комментарии или поставить лайки под фото. Все из-за того, что Тодоренко выбросила его в сторис Инстаграма, где такая функция отсутствует.

Ранее мы сообщали, что 29-летняя украинская телеведущая Регина Тодоренко напугала фолловеров искаженным лицом в сториз.

На первое видео она наложила маску огурца, при этом сначала засветив свой настоящий вид без макияжа и с хвостиком.

"Хочешь меня? Я огурец! Хахаха!», – находится в приятном расположении духа Регина.

На втором видео артистка «увеличила» себе губы и глаза до неестественных размеров и поразила внешностью.

«Отдых закончился, завтра выезжаем», – сообщила она, показав сестру с таким же лицом.

Сообщалось, что известная украинская певица и телеведущая Регина Тодоренко показала новый образ в дубленке.

На фото Регина уже позирует в зимней одежде, так как вернулась в домой с моря. В этот раз Тодоренко надела дубленку, длинное платье и сапоги. На фоне можно увидеть рождественский автомобиль, а рядом с певицей видна большая сумочка. Также можно заметить вокруг снег.

"Не сочтите мой пост за хвастовство! Просто, сидя на Мальдивах под палящим солнцем, поняла , что очень соскучилась по мужу, зиме и своей новой дубленке", - написала Тодоренко.

Напомним, Тодоренко похвасталась бесстыдными развлечениями с подругой

А еще Politeka сообщала, что Тодоренко без тени смущения посветила "персиком" на пляже

Также Politeka писала, что Тодоренко раздвинула ноги и похвасталась своей гордостью



