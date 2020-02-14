Звезда Студии «Квартал 95» Евгений Кошевой накануне Дня святого Валентина рассказал о том, как делал предложение своей жене

Как сообщает Politeka, накануне Дня всех влюбленных на странице «Квартала 95» в Инстаграм появился трогательный пост, посвященный парам, которые планируют связать себя узами брака.

«По статистике в День всех влюбленных мужчины чаще всего решаются сделать предложение своим любимым», - говорится в публикации.

В связи с этими представители «Квартала» решили поделиться историей о том, как Кошевой делал предложение своей жене Ксении.

Сам артист признается, что это было сделано спонтанно и всего спустя четыре месяца со дня их знакомства.

«Я сделал предложение, когда мы ехали пьяные в такси на заднем сидении и целовались (смеется). Я - довольно быстрый парень. Познакомились мы в конце октября, а уже через четыре месяца я произнес: «Давай поженимся», - вспоминает артист.

Впрочем, его возлюбленная оказалась ему под стать и на такое неожиданное предложение тут же ответила согласием.

«Ксюша взяла и сразу ответила: «А давай». Но, по правде, все к этому уже шло, никаких сюрпризов ни для кого не было», - подытожил Кошевой.

Публикации «Квартала» сопровождается фотографиями со свадьбы счастливой пары.

Ранее Кошевой рассказал, что происходит сейчас в окружении Владимира Зеленского.

Так, артист "Квартал 95" Евгений Кошевой сообщил, что сейчас президент присматривается к некоторым людям из своего окружения, которых намерен уволить.

Кошевой признался, что ему "не нравятся те, кто сует президенту палки в колеса". И добавил, что в окружении Зеленского есть такие люди, но он надеется, что скоро их там не будет.

"Я очень на это надеюсь. Потому что, разговаривая при встрече с президентом об этих людях… Он прекрасно все понимает и – как бы это правильно сказать? – присматривается, чтобы потом убрать", - подчеркнул Кошевой.

Напомним, Кошевой выдал всю правду об окружении Зеленского: "Мне не нравятся".

Как сообщала Politeka, жена Кошевого из «95 Квартала» задрала ногу ради пикантных кадров.

Также Politeka писала, что 12-летняя дочь Кошевого из Квартала 95 поразила повзрослевшим видом.