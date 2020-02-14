Федор Добронравов и Анатолий Васильев вместе работают над созданием нового сезона "Сватов"

Об этом в интервью рассказал сам Добронравов, передает Собеседник.

Как известно, пару лет назад Анатолий Васильев нелестно отзывался о своем коллеге, но конфликт, вероятно, уже исчерпан.

Зрители тогда предположили, что Васильев решил покинуть проект из-за Федора Добронравова, который оказался на пике славы.

«Я даже не знаю, будет ли еще продолжение. И не интересуюсь. Все. С меня хватит. «А? Шо? Ха-ха-ха! Хо-хо-хо!». Я не могу так и много раз им об этом говорил. Мое терпение лопнуло, когда мы снимали сюжет, в котором меня сажают в тюрьму. Федя пришел меня выручать, а сам продолжает кривляться, как обычно. Заходит в отделение развязной походкой, достает бутылку из кармана... Я считаю, что именно в этот момент все должно быть по-другому», - язвил тогда Васильев.

В ситуацию вмешался 58-летний Добронравов и расставил все точки в конфликте со своим коллегой по съемочному цеху.

«Люди от безделья сочиняют какие-то странные истории. Человек выбрал другой проект — что здесь такого? Мы все работаем. На тот период у него был какой-то художественный фильм, видимо. Он оказался для артиста более ценен, вот и все», — объяснил он.

Как известно, сейчас под Минском стартовали съемки нового сезона "Сватов", хотя это должно было произойти еще три года назад. По словам Добронравова, съемки были остановлены по политическим мотивам.

«Мы просто остановили процесс два с половиной года назад из-за политической ситуации. Но я знал, что работа будет продолжаться. Это выдумки, что сериал закрыт. Ничего не закрывалось. Мне также звонили журналисты, говорили, якобы Николай Добрынин отказался сниматься — полный бред», — уверенно заявил актер.

Он также отреагировал на слухи о своей "кончине", которые несколько раз распространяли в социальных сетях журналисты.

«Пишут, что я умер, или в больнице лежу — уже смешно. Люди сочиняют — публика покупает. Очень много раз писали, что у меня инсульт, что я ухожу из профессии. Постоянно звонили близкие, узнавали, что случилось. Крайне подло и безответственно – сочинять подобное. А вдруг после таких новостей что-то случится с моими родственниками или знакомыми, удар, к примеру», — подытожил Добронравов в интервью.

Ранее мы рассказывали о том, что популярный среди украинцев и россиян сериал «Сваты» вернется на экраны в 2021 году. К своим ролям вернутся все актеры сериала, включая Татьяну Кравченко и Анатолия Васильева.

Как известно, съемки частично пройдут в Беларуси. Премьера сериала состоялась еще в 2008 году, он быстро завоевал любовь зрителей благодаря прекрасному актерскому составу.

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