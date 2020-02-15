Некоторые украинские знаменитости провели зимний отдых в теплых краях

Знаменитости не упустили возможности похвастаться идеальными фигурами в купальниках, пишет Politeka.net. Давайте посмотрим, как красотки хвастались формами на пляже.

Украинская певица Настя Каменских заворожила формами в Мексике. Звезда предстала в черном купальнике с треугольниками на груди. Артистка дополнила образ стильными темными очками.

Телеведущая Леся Никитюк отдыхала в Арабских Эмиратах. На этом фото она красуется в красном купальнике с глубоким декольте и крупным вырезом под грудью Фигура длинноногой богини замечательная.

Стройная солистка "Время и стекло" Надя Дорофеева посветила пятой точкой в откровенном купальнике. Известно, что девушка с мужем, певцом Владимиром Дантесом, отдыхала в Доминиканской Республике.

Певица Светлана Лобода тоже посветила рельефами тела за границей. Тело матери двоих детей - просто замечательное.

Блондинка Оля Полякова не устает хвастаться фигурой и длинными ногами. На фото звезда позирует в желтом купальнике изогнувшись в пикантной позе.

Бывшая участница "ВИА Гры", певица Миша Романова, побывала на Маврикии. Звезда сверкнула идеальной фигурой после недавних родов.

Телеведущая и модель Катя Осадчая также с семьей провела время в теплых краях. Звезда выставила напоказ роскошную фигуру.

Напомним, Настя Каменских записала песню "Lollipop" вместе с испанским диджеем Juan Magán. Звезда представила свой хит в честь Дня влюбленных.

Красотка опубликовала отрывок из новой видеоработы. Она предстала в полупрозрачном кружевном боди и брюках-клеш черно-белого цвета.

Певица взяла в руки трубку и поднесла к уху.

Ранее сообщалось, что Леся Никитюк сообщила фанатам о том, что записала свою первую песню, которая уже доступна у нее во влоге.

Пост звезда сопроводила элегантной фотографией в одном пиджаке и штанах, которые набросила на голое тело. А из-за необычной укладки, поклонники звезды не сразу ее узнали.

«Надеюсь вам понравится.. ведь ещё 8 песен и будет альбом», - написала Леся.

Напомним, Никитюк без штанов потрясла своим главным достоинством на камеру.

Как сообщала Politeka, Никитюк показала, как проводит вечер в пикантном виде: "Я всем сочувствую...".

Также Politeka писала, что Никитюк удивила видом, засветившись в ресторане: "Скучаю по..."