Украинский певец и шоумен Андрей Данилко прокомментировал споры относительно уместности использования русского языка в ходе Нацотбора на Евровидение 2020

Об этом Андрей рассказал в интервью "Обозревателю".

Уже 15 февраля украинцы с нетерпением ждут продолжения Национального отбора на Евровидение 2020. После первой части в сети разгорелась дискуссия относительно возможности использования русского языка на музыкальном конкурсе.

На данные пересуды отреагировал шоумен Андрей Данилко, который ранее участвовал в конкурсе в образе Верки Сердючки. Данилко заявил, что язык исполнения песни ничего не значит.

"Это бред людей, настроенных не на созидание, а на разрушение. Я не хочу даже это обсуждать", - сказал артист.

Он полагает, что слушателям стоит акцентировать внимание на музыке, а не языке, поскольку Нацотбор - едва не единственная площадка, где можно показать новую музыку.

"Это круто! Но нет, надо все это обоср*ть, искать какие-то проблемы, искать, какие у кого анализы, - сказал Андрей.

Напомним, что Андрей Данилко после первого нацотбора на Евровидение-2020 рассказал о выступлениях на корпоративах у богатых россиян. По словам украинского певца, в Россию его уже давно не зовут, потому что знают, что он и его команда все равно не поедут. Впрочем, это не значит, что певец не бывает на корпоративах россиян. Так, он признался, что чаще всего богатые россияне устраивают вечеринки не в Москве.

Также отметим, что Инна Викторовна, она же мама Верки Сердючки, в жизни отличается от своего сценического имиджа. Она нечасто использует макияж и носит простую одежду. Ее муж, Олег Белоконь выглядит старше своей супруги, но это не мешает им быть счастливыми в браке.

Также мы рассказывали про второй полуфинал Нацотбора на Евровидение-2020: где посмотреть и кто будет выступать.

Как сообщала Politeka, мама Верки Сердючки ошарашила внешностью с мужем: "выглядит старше".

Также Politeka писала, что Ницой устроила взбучку Данилко за русский язык на Нацотборе "Евровидения".