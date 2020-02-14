Фанаты полагают, что странные движение Светланы Лободы на последнем концерте могли быть вызваны алкогольным опьянением

Об этом пишет издание Starhit

В сети появилось видео (для просмотра дочитайте до конца) зажигательных и несколько странных танцев украинской певицы Светланы Лободы на Big Love Show 2020 в Москве. Певица резко задирает и отворачивает ноги, что со стороны выглядит слегка неадекватно.

Звезда была облачена в эффектное ультракороткое платье с леопардовым принтом и, по мнению одних критиков, уж слишком увлеклась исполнением композиции «Новый Рим». Другие же комментаторы посчитали, что артистка выпила, сообщает издание. «Мать, да ты пьяна, иди домой!»; «Девушка, я думал вас током бьет, а вы оказывается танцуете»; «Среднестатистическая женщина на корпоративе научит лучше»; «Санитаров сюда!».

Также в комментариях выступление Лободы сравнивали со скандальным концертом Димы Билана в Самаре, когда он также странно двигался, а потом сознался в употреблении алкоголя.

Ранее мы сообщали, что в России на премьере фильма «Лед-2», где присутствовали Алла Пугачева, Светлана Лобода и другие звезды, началась внезапная эвакуация.

ЧП произошло в понедельник, 10 февраля, в московском кинотеатре «Октябрь», где проходила премьера нового фильма. Как сообщается в сети, во время кинопоказа началась неожиданная эвакуация. Как стало известно, ее причиной стало задымление в кинотеатре.

Также напомним о новой фотосессии Лободы. На одном из фото Лобода позирует в достаточно пестром наряде. Волосы исполнительницы окрашены в золотой цвет и заплетены в дреды. Света сидит широко расставив ноги выставив вперед главное достоинство - пухлые губы. На артистке красуются красно-зеленая куртка с золотистыми вставками и джинсы. Завершают образ внушительные золотые перстни и серьги в виде крокодила.

Напомним, Пугачева и Лобода попали в жуткое ЧП в Москве, все в дыму, началась давка.

Как сообщала Politeka, Лобода показала, что прячет под юбкой, задрав ногу на ступеньках.

Также Politeka писала, что Лобода сразила необычной сменой имиджа: "Такая худая, просто невозможно".