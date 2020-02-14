Регина Тодоренко, которая давно живет и строит карьеру в России вместе с ребенком и супругом, удивила поклонников необычным кадром

Известная украинская телеведущая Регина Тодоренко часто радует поклонников то душевными признаниями на страничке в Instagram, то совместными фотосессиями с мужем, российским музыкантом Владом Топаловым, а также неспеша раскрывает подробности своих новых проектов, демонстрирует фото семейных будней и показывает всю свою семью, пишет Рoliteka.net.

Так, по словам Регины, она решила приобщить сына к постоянным поездкам, и он уже может похвастаться внушительным списком посещенных стран. Пришла пора добавить туда еще одну - Регина улетела с малышом к Индийскому океану на Мальдивы.

В этот раз Регина решила показать очередной кадр с отпуска. Так, на свежем фото она запечатлена в бикини горчичного оттенка с плавками-бразилианами, которые носятся с лямками, высоко поднятыми на бедрах. Дополнила образ звезда обычной шляпой и тканевой сумкой через плечо.

Артистка позировала на побережье, возле специального бара, однако все внимание пользователей привлекли, конечно же, плавки звезды.

“До ушей нельзя было трусы натянуть", - все родители", - остро подписала новый кадр Регина, предугадывая основную тему обсуждения среди поклонников.

Также Регина поделилась важными для себя размышлениями в Инстаграм:

«#Сократ «Я знаю, что ничего не знаю».Вот иногда я думаю, что количество информации в моей голове мешает мне жить спокойно. Гораздо проще было бы существовать с ощущением перманентно форматирующего диска.

Порой я грущу от того, что до сих пор не изобрела Tesla, не разработала Instagram , не запустила зонд на Марс, не написала песню #BadGuy (@billieeilish ) и уж тем более не получила за неё Грэмми. Что по итогу я оставлю после себя? Какая моя функция/миссия?», – написала Тодоренко под новым снимком.

После артистка отметила, что отвечает на такие вопросы я отвечаю каждый день, чтобы не превратиться в овощ и не исчезнуть бесследно. К тому же, ей запала в душу фраза Митча из сериала #TheMorningShow : «Мне кажется, я делаю что-то не то , что-то абсолютно не относящееся к вечности».

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