"Что ещё для счастья надо"

34-летняя актриса Елизавета Боярская, дочка известного "Д'Артаньяна" Михаила Боярского, удивила нежным образом в День святого Валентина

Как передает Politeka.net, красавица поделилась свежим снимком в своем микроблоге в Инстаграм. Боярская сложила на груди руки, визуально увеличив и так роскошный бюст. На ней "пушистый" свитер розового оттенка с черным орнаментом. Руки актрисы украшают многочисленные браслеты с широкими ремешками. Также среди аксессуаров сумочка, серьги и цепочка. Елизавета собрала волосы в пучок.

На фото актриса счастливо улыбается, опустив томный взгляд вниз.

"Влюблена в жизнь! В небо, в Солнце, во вселенную! Влюблена в семью, друзей и работу! С Днём Влюблённых! Празднуйте его каждый день!", - поделилась Боярская в соцсети.

Поклонники артистки подметили, что она забыла назвать мужа - актера Максима Матвеева, с которым в браке почти 10 лет. Боярская парировала - что он и есть ее семья.

"А в мужа?❤" - "а семья - не муж?))))"

За считанные часы фото актрисы собрало более 22 000 "сердечек", а также множество комплиментов.

"Такая славная ! Очень милое фото!"

"Боже, какая прелесть!..🙏😍❤️"

"Красивая! Очаровательная! Талантливая! 🌹🌹🌹"

"Вы сама прелесть! Спасибо,что радуетесь всех магнетизмом и позитивом🌹😍"

"Что ещё для счастья надо🌹"

"Такая нежная фотография !! Вы, как бутон прекрасного цветка😍"

Ранее мы сообщали, недавно Боярская отдыхала на Мальдивах и активно делилась снимками в Инстаграм. В частности, на одном из них она предстала со слегка влажными волосами, в желтом купальнике и бокалом с каким-то напитком. Стоит отметить, что отсутствие косметики никак не повлияло на внешний вид актрисы - по-прежнему хороша и свежа.

"Эти ямочки😍"; "Прекрасно выглядите ✨"; "Лиза, видела Вас на сцене, ваши глаза. Вы прекрасны! Ваши манеры, сильный характер, элегантность, красота -создают незабываемый образ", - писали в комментариях.

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