Экс-солистка «ВИА Гры» Альбина Джанабаева поделилась романтичным фото со своим мужем Валерием Меладзе и трогательно призналась ему в любви

В День всех влюбленных знаменитости, как и многие другие люди, предпочитают проводить время со своими вторыми половинками. Многие звезды также открыто выражают свои чувства к партнерам в социальных сетях.

Как сообщает Politeka, среди них оказалась и бывшая солистка «ВИА Гры» Альбина Джанабаева, которая вот уже шесть лет как замужем за известным российским певцом Валерием Меладзе. По случая праздника звезда поделилась романтичным фото в холодных серых тонах. На нем она стоит спиной к камере в блестящем серебристом костюме и нежно гладит по щеке своего мужа, который не отрывает от нее глаз.

«Amore, Ahava, L'amour, Lieben, Love, Hubb, gats’nobebi...Так много слов о любви... А любви-то слова не нужны...», - подписала снимок Джанабаева.

Поклонники звездной пары тут же принялись выражать свое восхищение снимком.

«счастья Вам и любви с праздником дорогие Валерий и Альбиночка», «Это правильно!!! Альбиночка с Праздником Вас!!! Желаю чтоб в Вашем доме всегда была только любовь и взаимопонимание!», «Вы - шикарная пара», «Любите и будьте любимыми!», «Валера улыбнись любимой!», «Прости! Ты был моей ошибкой!», - пишут люди.

До этого Джанабаева удивила поклонников снимком без мужа. Звезда опубликовала пост в Инстаграм, на котором предстала в черном наряде. Артистка опубликовала одно видео и фото. На черно-белом видео Альбина опубликовала два снимка в стиле фотоаппарата "Полароид". Звезда позировала в кресле.

На втором фото Альбина позировала вместе с мужчиной. В данном кадре можно было подробнее разглядеть фото образ знаменитости.

Девушка позировала, вероятно, в черной футболке с надписью, поверх которой надела длинный жакет. Образ Джанабаевой завершили цепочка на шее и сумочка на плече.

Спутник женщины на фото выбрал черный пиджак и белоснежную рубашку.

Напомним, Джанабаева забыла о Меладзе и засветилась с новым мужчиной.

Как сообщала Politeka, Джанабаева в коротком топе посветила своими рельефами, позы впечатляют.

Также Politeka писала, что Джанабаева без стыда посветила красивой частью тела.