Экс-солистка "ВИА Гры", жена певца Валерия Меладзе, Альбина Джанабаева показала, как занимается спортом

Звезда увлеклась методикой Гиротоник, отметив это в своем посте, пишет Politeka.net. Упражения представляют собой систему движений, благодаря которой человек учится понимать свое тело.

Альбина Джанабаева опубликовала видео, на котором похвасталась красивыми формами. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Вероятяно, звезда была совсем без макияжа, она сделала пучок на голове. Также Альбина надела черный топ и лосины для занятия спортом.

Наряд идеально подчеркнул формы знаменитости, а также можно разглядеть рельеф ее тела.

Альбина занималась на специальном тренажере, всячески изгибаясь на нем.

"#понедельник #gyrotonic", - подписала кадры артистка.

"Что это за гимнастика? Как это называется ? Мне очень понравилось как вы красиво и грациозно выполняете упражнения👏", "Альбин, ну Вы даёте!!! Молодец!!! Упорность и тренировки всё победят!!! Вы очень талантливая и именно поэтому я Вами восхищаюсь!!!! Я верю в Вас!!! И люблю безмерно!!! Удачи Вам моя хорошая!!! И лучшая, добрая и искренняя Альбинушка!!!", "Классно👌", "Труженица и красавица😍", "принцесссаа😍😍😍", "С каждым разом все больше и больше восхищаюсь вами, тем, что вы делаете, вашей силой воли. Очень круто👍🏻💘", "Ничего себе😍 Зарядились энергией на неделю и нас заодно зарядили)) Удачи вам, Альбина. Хорошей и плодотворной вам недели❤️❤️❤️", "Умница👍", "Супер👍👍", - написали пользователи сети.

Напомним, Альбина Джанабаева засветилась в голубом костюме. Наряд не только подчеркнул красоту глаз Джанабевой, но и ее безупречную фигуру. Тонкая талия и пышная грудь проглядываются сквозь костюм. Кроме того, заметны и стройные ножки.

Прическа Альбины открывает красивое лицо звезды. Она сидела, улыбаясь и смотря вдаль.

Ранее мы писали, что Альбина Джанабаева позировала в светлом наряде в темную полосу, а также в шифоновой блузке, которая просвечивает.

Кроме того, на артистке были темные босоножки. На лице Альбины был неброский стильный мэйк.

Напомним, знойная блондинка из ВИА Гры еле удержала свои "персики" в жарком топе

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