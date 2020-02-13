Экс-солистка "ВИА Гры", жена певца Валерия Меладзе, Альбина Джанабаева, удивила снимком без мужа

Звезда опубликовала пост в Инстаграм, на котором предстала в черном наряде, пишет Politeka.net. Артистка опубликовала одно видео и фото. На черно-белом видео Альбина опубликовала два снимка в стиле фотоаппарата "Полароид". Звезда позировала в кресле.

На втором фото Альбина позировала вместе с мужчиной. В данном кадре можно было подробнее разглядеть фото образ знаменитости.

Девушка позировала, вероятно, в черной футболке с надписью, поверх которой надела длинный жакет. Образ Джанабаевой завершили цепочка на шее и сумочка на плече.

Спутник женщины на фото выбрал черный пиджак и белоснежную рубашку.

"Сегодня на ночь о любимом парфюме, а знаете почему? Потому что рада была познакомиться с создателем бренда #kilian Килианом Хеннесси и сказать ему лично, что “Woman in Gold” и “Princess” - мои любимые ароматы....... P.s. Кстати, любите ли фотографии снятые на Polaroid ??? Я -очень❤️ #inthemoment #goodnight", - подписала фото Альбина.

За 13 часов пост собрал более 2000 лайков.

" Конечно😻 Лучшие фотографии!

Очень передают атмосферу

Несколько ваших фото даже в коллекции😅", "Такой красивый мужчина, явно знает, что нужно женщине❣️", "Статная красотка,стильная и знает как преподнести себя в обществе ⭐️", "Думаю мужчина сражен красотой и обаянием Альбины", "Расскажите про любимые ароматы🤔🤔🌹", "Невероятные фото! Черно-белый стиль добавляет свою атмосферу и эстетику😻💫", "Вы очень красивая женщина!!! Альбин, Вы очень красивая!!! Я Вас люблю очень, очень, очень!! Хочу с Вами в живую пообщаться это моя мечта!!! Альбиша, это моя мечта❤️❤️❤️", "Красивая внешне и красива душой😍💎💎💎", "Прекрасная!!", "Очень нежный и милый образ, Вам очень подходит, красиво!!!!", "А у мужчины вся его сущность отражается в глазах!😨", "😍 всё, я за духами... А вам прекрасной ночи !💫", "😂 ну да. Глаза как у вампира😘", "А я не очень чего-то люблю) хоть мне на Рождество подарили даже принтер карманный для распечатки фото :)", - написали пользователи сети.

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