Экс-солистка "ВИА Гры", жена певца Валерия Меладзе, Альбина Джанабаева, предстала в черном платье
Красотка позировала в черном длинном платье, которое открыло одно ее плечо, пишет Politeka.net.
Наряд обтянул великолепную фигуру 40-летней певицы. В платье выделялись тонкая фигура, красивые бедра и груди.
Наряд держался на одном плече, украшенном красивым воланом.
Альбина позировала, выставив стройную ножку вперед, и уложив на бедра руки.
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Прическа артистки "зализана" назад. Альбина улыбнулась. На ее лице - макияж с акцентом на глаза.
"Концерт к юбилею Дмитрия Харатьяна!
Сколько замечательных кинофильмов с Дмитрием... Выросли на них... любим их! Это вечное кино😍 Какой фильм у вас любимый?", - подписала снимок Джанабаева.
За 10 часов пост получил более 5000 лайков и много комментариев.
"Альбина ты конечно очень красивая но вы не пара конечно 🤦♂️", "Жизнь сложная штука, не нам судить. Мне кажется очень красивая пара, Альбина красавица а Валерий брутальный мужчина👍", "Такая красивая, Валерию можно только позавидовать.", "Роскошное платье! Дмитрий Харатьян - один из самых любимых артистов. Мне больше всего нравится с ним фильм "Фотографии на стене"...", "Ах,какая женщина!!!😍👍🌹", "Солнышко☀️! Весна где то рядом☀️, а вы с каждым днем, все краше❤️!!! Вы,,ПРИНЦЕССА...", "Роскошная женщина!!🔥🔥🔥 фильм Розыгрыш где Харатьян ещё юнец) бабочки летают бабочки😂", "Вы красивая", "Восхищаюсь Вами", "Глаз от Вас не отвести!!!🌼💖💖💖", - написали пользователи сети.
Ранее мы писали, что Альбина Джанабаева позировала вместе с мужчиной. Красотка предстала в черной футболке с надписью, поверх которой надела длинный жакет. Образ Джанабаевой завершили цепочка на шее и сумочка на плече.
Спутник женщины на фото выбрал черный пиджак и белоснежную рубашку.
В посте звезда рассказала о любимом парфюме и встрече с создателем бренда.
Напомним, Альбина Джанабаева позировала на фото в зимней куртке.Однако пользователи сети все равно восхищаются внешним видом артистки.
Напомним, помолодевшая Джанабаева расставила ноги в полупрозрачном наряде: «Меладзе все завидуют».
Как сообщала Politeka, Джанабаева сменила имидж и сверкнула грудью в прозрачном наряде: самое пикантное фото.
Также Politeka писала, что ненакрашенная Джанабаева заговорила об убийстве, Меладзе не сдержался: "Ну, какая же...".