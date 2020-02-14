22-летняя Алена Преснякова, жена Никиты, внука примадонны, обескуражила пикантными снимками

Как передает Politeka.net, девушка поделилась свежими кадрами в своем микроблоге в Инстаграм, на которых без тени смущения посветила сочными прелестями. Алена предстала в черном боди с пышными рукавами светло-персикового оттенка. Ее талию подчеркнул пояс с большой металлической бляхой, а на ногах красовались бежевые ботфорты. Идеальная укладка, макияж естественных цветов, а также овальной формы серьги в ушах дополнили непревзойденный образ красотки.

Последний кадр, на котором Алена позировала присев на корточки, уж точно не оставит никого равнодушным. Девушка бесстыдно похвасталась роскошным телом, давая поклонникам вовсю насладиться ее красотой.

"Ещё одна наша серия с @vasilevskaya.ph ❤️ Какой кадр лучше? 1/2/3/4/5?", - пишет в соцсети Преснякова.

Большинство пользователей отметили, что модель на всех снимках просто изумительна.

"Вау, огонь 🔥🔥🔥❤️"

"Фотки бомбические все! Но 5 это прям 🌪 ураган😂. Можно спросить в кого такая красотка?"

"Слов нет какая сеньора 🤯😱"

"Просто сметанка 🤗🔥👍"

"Все 5 ты красотка!"

"Все прекрасны! Второй особенно цепляет ❤️"

"Нереальное совершенство❤️"

Отметим, внук певицы Аллы Пугачевой, сын Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова, Никита женился на Алене в 2017 году. А встречаться они начали тремя годами ранее, когда девушке было всего 17-ть и она шла в одиннадцатый класс.

На момент предложения руки и сердца Алена уже жила вместе с Никитой в большом доме в деревне Малые Бережки, где прошло детство парня.

Ранее мы сообщали, Алена показала в Инстаграм их с мужем страстную любовь: горячие кадры с отдыха на Бали взорвали сеть. На одном из фото, сделанном на пляже у кромки океана, Никита нежно обнял жену и наклонился, будто бы желая поцеловать. Алена смущенно опустила взгляд, но при этом счастливо улыбаясь.

Напомним, что Галкин без стыда показал, как развлекается с Пугачевой по ночам: "прямо в машине...", пикантные кадры.

Как сообщала Politeka, мышцы не работают: внука Пугачевой спасают врачи, фото из больницы.

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