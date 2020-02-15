Звезды Анджелина Джоли, Виктория Бекхем, Сара Джессика Паркер и другие доказали, что звездная карьера не мешает быть много раз мамой

На седьмом месте по многодетности Сара Джессика Паркер. Она прославилась благодаря сериалу "Се*с в большом городе. Вместе с мужем звезда воспитывает троих детей: сына и дочерей-близняшек. Об этом пишет "Узнай все".

На шестом месте Мадонна. Поп-звезда воспитывает четверых детей, двое из которых приемные. Старшая дочь певицы уже совсем взрослая. Ее отцом является фитнес-тренер Мадонны кубинец Карлос Леон. А сын Рокко был рожден от режиссера Гая Ричи. Приемные дети родом из Малави.

Тони Спилберг, звезда сериала "Беверли-Хиллз, 90210", воспитывает четверых детей от актера Диона Макдермотта. Пара много раз расставалась из-за измен, но потом снова сходилась.

Виктория Бекхем тоже воспитывает четверо детей с Дэвидом Бекхемом. Она на четвертом месте. Пара живет вместе 17 лет и все дети рождены в браке. Многие считают эту семью образцовой.

На третьем месте Хайди Клум. Модель, как и две звезды выше, тоже имеет четырех детей. Старшая дочь Хелен была рождена от бизнесмена Флавио Бриаторе в 2004 году, когда она с ним встречалась. Остальные дети от известного певца Сила. Пара уже рассталась, но вместе продолжает растить чадо.

Мерил Стрип тоже не отстает. Она воспитала уже четырех детей: троих дочерей и одного сына, они все уже взрослые.

На первом месте Анджелина Джоли. Она с Брэдом Питтом создала свою семью прямо во время съемок фильма "Мистер и миссис Смит". Они там играли роли мужа и жены. С тех пор у них уже шесть детей, трое из которых усыновлены. Актриса считает, что главная ее роль - это роль мамы, несмотря на звездую карьеру. Джоли активно занимается благотворительностью, помогая бедным в Африке и Азии.

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