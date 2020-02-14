У него было много подружек

До женитьбы на Дженнифер Энистон голливудский актер Брэд Питт успел закрутить роман с десятками женщин

Politeka.net собрала подборку ключевых девушек в жизни 56-летнего обладателя премии «Оскар», который, как и многие голливудские актеры имел привычку заводить отношения на съемках.

Об отношениях Питта до начала его актерской карьеры известно немного. Но есть несколько кадров с девушками, которые встречались с актером в его школьные годы. Это Сара Харт и Тоня Вестфален.

Первой любовью Брэда Питта в Голливуде стала темнокожая актриса Робин Гивенс. На тот момент Гивенс была замужем за боксером Майком Тайсоном. Но это не помешало звездной паре начать отношения. Интересно, что Тайсон однажды даже застукал парочку вместе.

В 1988 году Питт начинает встречаться с актрисой Джилл Шоллен. С ней он познакомился на съемках фильма «Сокращая класс». Их отношения продлились меньше года, после чего Питт даже сделал девушке предложение. Но потом она бросила его ради продюсера.

Чтобы справиться с расставанием Питт закрутил роман с актрисой Кристиной Эпплгейт. Они вместе посещали светские мероприятия и вечеринки.

С Джульетт Льюис актер встречался три года. Это был серьезный роман. На момент их знакомства девушке было всего 17 лет. Их отношения начались на съемках, а закончились из-за сильной ревности актрисы.

После участия в фильме «Тельма и Луиза» карьера молодого актера пошла вверх. У Питта было несколько мимолетных романов с партнершами по фильмам Джиной Девис и Джулией Ормонд, но более серьезные отношения у него закрутились с актрисой Тэнди Ньютон, сыгравшей с ним в фильме «Интервью с вампиром».

Следующий роман Брэда Питта широко освещался прессой, ведь актер встречался с голливудской звездой Гвинет Пэлтроу. Их отношения продлились три года. Они даже были помолвлены, но расстались, как считает Пэлтроу, по ее вине.

Чтобы забыть Пэлтроу Питт закрутил очередной роман на съемках. В этот раз его избранницей стала коллега по фильму «Знакомьтесь, Джо Блэк» Клэр Форлани.

В 1998 году Брэд Питт завязывает отношения с Дженнифер Энистон. Пара была и остается одной из самых обожаемых в Голливуде. Когда Питт решил уйти от Энистон к Анджелине Джоли, сердца фанатов были разбиты.

С 2005 по 2016 год Брэд Питт был в браке с Джоли, которая родила ему троих детей. Сейчас актер официально одинок.

Напомним, что Брэд Питт опозорил принца Уильяма и Кейт Миддлтон на глазах у всех: «Его слова…».

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