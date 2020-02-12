56-летний Брэд Питт был на вечеринке по случаю вручения «Оскара»

На мероприятии, кроме Питта, присутствовали разные знаменитости, в том числе американский рэпер Канье Уэст и его супруга Ким Кардашьян.

Известно, что некоторое время назад бывшая жена Брэда, Анджелина Джоли, выступила против его общения с семейством Кардашьян, ведь Питт хотел, чтобы их дети общались с его. Энджи сообщила - дети Кардашьян могут плохо повлиять на ее чад, пишет cosmo.ru. Поэтому Джоли поставила условие: если Питт хочет и дальше видеться с детьми, то он должен перестать общаться с Ким и Канье.

Скорее всего, Анджелина негативно отнесется к тому, что Брэд пошел наперекор ее условиям.

На названной вечеринке Канье поздравил Брэда с победой на „Оскаре“. Они были рады встрече и шутили как старые приятели.

Одному из изданий Брэд рассказал, что не любит тусовки, но такие мероприятия не может пропустить.

Напомним, недано Брэд Питт пропустил церемонию BAFTA. Как оказалось, в это время в США приехал 18-летний сын актера Мэддокс, который в данный момент учится в Университете Йонсе в Сеуле, с которым актер решил провести время.

Вероятно, актер пытается таким образом наладить отношения с Мэддоксом, ведь ранее СМИ узнали об их разногласиях. Известно что оба не общались долгое время.

Ранее мы писали, что, по информации инсайдера, приближенного к звездам Голливуда, сейчас Дженнифер Энистон и Брэд Питт ожидают окончания сезона кинопремий, в том числе и "Оскара".

После этого актеры отправятся в первое совместное путешествие после своего долгожданного воссоединения.

Напомним также, что бывшие супруги Анджелина Джоли и Брэд Питт несмотря на развод, совместно выпустит розовое шампанское.

Бывшая пара владеет винодельней Château Miraval, поэтому они продолжает оставаться бизнес-партнерами.

«Хотя у Питта и Джоли есть много личных разногласий, они продолжают сотрудничать как деловые компаньоны», - рассказал инсайдер.

По словам источника, шампанское выпустят через несколько месяцев.

Кстати, в Украине этот напиток тоже можно купить. Бутылка вина от Брэда Питта обойдется в 600-5000 гривен.

Напомним, что Джоли на грани, звезда раскрыла настоящую причину развода с Питтом: "Выпивал и...".

Также Politeka писала, что в сеть слили редкие кадры счастливой звездной пары Питта и Энистон.

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