Концерт МУЗ-ТВ едва не закончился фатально для российской звезды Лолиты

Об этом пишет КП.

Как известно, вчера в Кремле состоялось мероприятие, посвященное Дню всех влюбленных.

После концерта Лолита вышла к журналистам, чтобы ответить на интересующие их вопросы.

Один из представителей СМИ решил поинтересоваться у Лолиты о совместной жизни с бывшим мужем и тем, что якобы он давал певице опасные препараты.

"Я не готова говорить о разводе и уголовных делах на концерте. Мы с моим адвокатом сейчас готовим официальное заявление, скоро вы все узнаете", – рассказала звезда.

Но внезапно певица начала громко кашлять и попросила принести ей воды. Сделав глоток, Лолите стало еще хуже и она отошла от камер к лестнице артистического фойе. Знаменитость едва не упала на ступеньки, но, к счастью, рядом с ней были помощники, которые вовремя подхватили российскую звезду.

Некоторое время помощники "отпаивали" Лолиту, после чего довели ее до гримерки. Позже представители певицы вышли к прессе и рассказали, что у Лолиты был приступ аллергии.

Ранее мы рассказывали о том, что летом 2019 года 56-летняя Лолита объявила о разрыве со своим пятым супругом - 44-летним спортсменом Дмитрием Ивановым.

Затем в прессе появилась информация, что последние пару лет Иванов изменял певице с белоруской Ольгой Кулиевой. При этом любовники действовали крайне нагло: муж Лолиты даже позволял себе вести интимную переписку с возлюбленной с ноутбука жены.

Когда подробности получили огласку, Дмитрий Иванов подал на развод, а Лолита Милявская подала в суд заявление о признании их брака фиктивным. Это не устроило мужчину, и в конце 2019 года он подал жалобу на ее иск.

Напомним, Лолита и Стивен Сигал: фото скандальной парочки облетело сеть, «разнесло до неузнаваемости».

Как сообщала Politeka, раздетую Лолиту на пляже перепутали с Волочковой.

Также Politeka писала, что Лолита сорвала собственное выступление, причина поражает.