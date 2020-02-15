Известная актриса Мерьем Узерли, ставшая известной украинскому зрителю благодаря сериалу "Великолепный век", опубликовала новое фото



Как передает Politeka.net, снимок она разместила на своей страничке в Instagram.

На кадре Мерьем предстала в полном "боевом раскрасе", чем удивила своих поклонников. Звезда очень редко публикует фото с мейкапом и предпочитает сниматься с минимумом косметики. Но не в этот раз.

Актриса просто очаровала своим преображением своих поклонников и в подписи к фото поблагодарила мастеров за прекрасную работу. Они идеально подчеркнули черты лица Мерьем.

Ранее стало известно, что Мерьем Узерли пригласили на съёмки нового сериала на несколько ролей, однако актриса изучала сценарий и пока не спешила со своим ответом. В ближайшее время она примет окончательное решение после переговоров в Стамбуле.

Пока знаменитость не рассекретила названия будущих проектов, однако обрадовала поклонников новостью о своем возвращении на телеэкраны.

Напомним, актриса стала известной после выхода сериала «Великолепный век». Актриса турецко-немецкого происхождения быстро запала в сердца зрителям и даже стала эталоном красоты в Турции.

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