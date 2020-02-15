Украинская певица, участница группы «НеАнгелы» Слава Каминская показала фото, которое взбудоражило ее поклонников

Как известно, певица очень часто радует поклонников на своей странице в социальной сети Инстаграм различными постановочными или же домашними снимками и видео, информирует Рoliteka.net.

Отметим, после завершения отдыха с детками артистка отправилась домой и обеспокоила поклонников заявлением.

Как выяснилось, Слава заболела вместе с детьми, поэтому вынуждена была посещать больницу, сдавать анализы и беспокоиться о состоянии малышей.

Когда с болезнью было покончено, звезда возобновила ведение профиля в Инстаграм и успела удивить целой порцией пикантных фото и видео. К примеру, Слава уже представила яркие кадры, сделанные перед концертом после смены имиджа. Примечательно, что после того, как на артистку надели парик, она стала похожа на другую певицу - Ани Лорак.

Ранее Каминская рассказывала, что очень любит заниматься на природе и качать бедра. А сегодня в разделе Стори она показала не только топ лучших упражнений, но и интересный спортивный костюм из блестящей синей ткани.

Как известно, певица является любительницей показать свое стройное тело в ярких и провокационных купальниках, а также в спортивных костюмах. Сама Слава уже не раз рассказывала, что ей помогает поддерживать фигуру в довольно подтянутой форме.

Стройные ноги, плоский животик и подкаченные ягодицы дались Каминской не просто так, а за упорный труд в зале. Хотя в последнее время в тех же Стори она рассказывает о том, что недовольна своим видом. По словам певицы, она думает, что снова поправилась. Именно поэтому звезда вновь вернулась к модному тренду - интервальному голоданию.

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