Російська актриса Крістіна Асмус, дружина коміка Гаріка Харламова, похвалилася відпочинком на Мальдівах, підкоривши мережу пляжним фото

Як передає Politeka.net, артистка поділилася свіжим кадром у своєму мікроблозі в Instagram. Погляду прихильників ніби відкрилася сценка з колись популярного в 90-х серіалу "Рятувальники Малібу". Асмус в червоному купальнику застигла в момент бігу. Її волосся розвівається на вітрі, а на обличчі грає щаслива посмішка. Примітно, що артистка вибрала занадто яскравий макіяж, як для пляжного відпочинку, - червона помада на губах до пари до купальника.

"Рятую себе від банального підпису до фото 🤪", - повідомила Крістіна в соцмережі.

Коментуючі тут же кинулися обговорювати фото актриси. Деякі похвалили Асмус за ідею з "Рятувальники Малібу", а заодно позаздрили її чоловікові Харламову. Інші зазначили, що зірка сильно схудла, а також причепилися до її макіяжу.

"Красиво рятуєш😻"

"Тут все настільки ідеально, що підпис не потрібний)"

"Всі баби як баби а у Гаріка Богиня!!!!!!!"

"Це фото блек стейдж з нових рятувальників Малібу?"

"На пляжі_при повному макіяжі))))"

"Памела Андерсон повільно видихає в сторонці😂🤘"

"Хто тобі сказав, що тобі йде червона помада? 😱🤷‍♀️🤦‍♀️

"Не розумію,що вона демонструє,шкіру і кістки.І яка вона приємна,коли її бачиш на комеді клабі.Легкий макіяж і дуже жіночна."

Раніше ми повідомляли, кінець 2019 року був важким для сім'ї Асмус. Справа в тому, що на весь простір СНД в мережі прогримів скандал з приводу постільної сцени у фільмі "Текст" за участю актриси. Хейтери "зафукали" Асмус, дісталося й Харламову, який підтримав дружину, мовляв, це ж мистецтво, так що ничого страшного в інтимних кадрах немає. Дійшло навіть до того, що люди писали в соцмережах, що слід забрати в подружжя їх 5-річну доньку - нібито, чому можуть навчити такі батьки.

Зазначимо, незважаючи на шум, постільний скандал не допоміг Асмус отримати головну нагороду на "Золотому орлі-2019" (національна кінопремія Росії). В цей же час фільм "Текст" в цілому став тріумфатором, взявши найвищу нагороду - найкращий фільм року, кращу чоловічу роль, кращий монтаж, кращу чоловічу роль другого плану. При цьому премія за кращу жіночу роль дісталася актрисі Вікторії Мірошниченко, яка зіграла в " Дилді".

Нагадаємо, що Христина Асмус в розпачі, близькі люди пішли один за одним: "Що зі мною не так?".

Як повідомляла Politeka, Асмус роздяглася і показав, чим спокусила Харламова.

Також Politeka писала, що исхудалая Асмус змінилася до невпізнання і налякала своїм виглядом: "Не годують взагалі".