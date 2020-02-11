Відома російська актриса Христина Асмус похвалилася новим кадром з відпочинку на Мальдівах

Христина в цей раз позувала в шльопанцях або босоніжки, а також піджаку білого кольору. Більше одягу не було видно на Асмус. Вона позувала сидячи за столом ресторану, який розташований на Мальдівах. На тлі можна побачити інший столик, а також море і природу острова. На кадрі можна легко оцінити фігуру актриси по ногах, адже вони дуже худенькі. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Москва закрутила, звичайно. Интаграм-детокс як-то сам собою стався ))) Даж не заходила і не залипала безглуздо як зазвичай)) Я вже 4 дні в Москві, сиджу зараз трохи за іншим столиком у гримерці))))) І з теплотою згадую тиждень на Мальдівах. Спасибі розкішного готелю за шикарний прийом. Скоро повторимо )))", - написала Асмус під фото.

Фанати встигли поставити більше 36 тисяч лайків і написали багато коментарів:

"Які красиві ніжки, худенькі", "найкрасивіша у вітчизняному шоу-бізнесі", "Христина,класна фотографія. Гарного тижня вам", "Христина виглядаєш супер", "Текст на користь пішов!!!", "Клас", "Який у вас ріст?".

Раніше ми повідомляли, що Христина Асмус продовжує захоплювати мережа пляжними знімками.

Російська актриса Христина Асмус, яка прославилася після серіалу "Інтерни" і оскандалилася після виходу фільму "Текст", зараз відпочиває з дочкою на Мальдівських островах.

Зірка кожен день у своєму Instagram ділитися враженнями про відпочинок, там же вона викладає яскраві і незвичайні фотографії.

цього разу актриса попозувала в слитном купальнику й білому капелюшку. Асмус сидить за столиком, на якому стоїть склянка з морозивом, однією рукою притримує шапку, а інший - ласощі.

Нагадаємо, роздягнена Асмус пробіглася по пляжу

Також Politeka писала, що Асмус скинула одяг і показав, чим спокушає Харламова

А ще Politeka повідомляла, що Асмус після скандалів зважилася на камінг-аут, мережа кипить



