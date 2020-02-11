Відома російська актриса Христина Асмус похвалилася новим кадром з відпочинку на Мальдівах
Христина в цей раз позувала в шльопанцях або босоніжки, а також піджаку білого кольору. Більше одягу не було видно на Асмус. Вона позувала сидячи за столом ресторану, який розташований на Мальдівах. На тлі можна побачити інший столик, а також море і природу острова. На кадрі можна легко оцінити фігуру актриси по ногах, адже вони дуже худенькі. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.
"Москва закрутила, звичайно. Интаграм-детокс як-то сам собою стався ))) Даж не заходила і не залипала безглуздо як зазвичай)) Я вже 4 дні в Москві, сиджу зараз трохи за іншим столиком у гримерці))))) І з теплотою згадую тиждень на Мальдівах. Спасибі розкішного готелю за шикарний прийом. Скоро повторимо )))", - написала Асмус під фото.
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Фанати встигли поставити більше 36 тисяч лайків і написали багато коментарів:
"Які красиві ніжки, худенькі", "найкрасивіша у вітчизняному шоу-бізнесі", "Христина,класна фотографія. Гарного тижня вам", "Христина виглядаєш супер", "Текст на користь пішов!!!", "Клас", "Який у вас ріст?".
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Російська актриса Христина Асмус, яка прославилася після серіалу "Інтерни" і оскандалилася після виходу фільму "Текст", зараз відпочиває з дочкою на Мальдівських островах.
Зірка кожен день у своєму Instagram ділитися враженнями про відпочинок, там же вона викладає яскраві і незвичайні фотографії.
цього разу актриса попозувала в слитном купальнику й білому капелюшку. Асмус сидить за столиком, на якому стоїть склянка з морозивом, однією рукою притримує шапку, а інший - ласощі.
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