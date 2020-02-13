Шестирічна дочка Христини Асмус і Гаріка Харламова стає точною копією батька-гумориста

Про це пише Politeka.net.

Зіркові батьки регулярно публікують фотографії своєю дочки Анастасії, яка дуже швидко дорослішає.

Як відомо, маленької Насті 5 січня виповнилося шість років, і батьки деколи навіть не помічають, як у зовнішності змінюється їх спадкоємиця.

Якщо після народження Настя була схожа на свою маму, то з кожним роком спадкоємиця забирає собі риси обличчя Гаріка.

Таку тенденцію відмічають і шанувальники, які залишають відповідні коментарі під публікаціями Гаріка Харламова і Христини Асмус.

"Красива пара. Харламов молодець , Христина - роботяга і красуня. І лапочка дочка. Щастя вам", "Яка гарна дівчинка, вся в батька", "Копія тата, молодці!", "Юна красуня", "Маленький Гарік в сукні", "Дааааа... дівчинка пішла не в маму... не в маму", - пишуть вони під фотографіями.

Але є і такі фанати, які, навпаки, стверджують, що маленька Настя йде по стопах мами і є її точною копією.

"Така мила дівчинка, з великими красивими очима", "Копія Христини", "Вона така красуня як мама", "Красуня як мама", - сказано в коментарях.

Раніше ми розповідали про те, що кінець 2019 року був важким для сім'ї Асмус. Справа в тому, що на весь простір СНД в мережі прогримів скандал з приводу постільної сцени у фільмі "Текст" за участю актриси.

Хейтеры "зафукали" Крістіна Асмус, дісталося і Харламову, який підтримав дружину, мовляв, це ж мистецтво, так що нічого страшного в інтимних кадрах немає. Дійшло навіть до того, що люди писали в соцмережах, що слід забрати в подружжя їх маленьку донечку - нібито, чому можуть навчити такі батьки.

Зазначимо, незважаючи на шум, постільний скандал не допоміг Асмус отримати головну нагороду на "Золотому орлі-2019" (національна кінопремія Росії). В цей же час фільм "Текст" в цілому став тріумфатором, взявши найвищу нагороду - найкращий фільм року, кращу чоловічу роль, кращий монтаж, кращу чоловічу роль другого плану.

Нагадаємо, що Христина Асмус в розпачі, близькі люди пішли один за одним: "Що зі мною не так?".

Як повідомляла Politeka, Асмус роздяглася і показав, чим спокусила Харламова.

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