После своего "побега" принц Гарри и его жена Меган Маркл строят жизнь в Канаде

Друг семьи рассказал, как сейчас дела у известной пары.

Меган и Гарри после отказа от полномочий избавились от стресса. Кроме того, принц Гарри уходом из семьи доказал, на что способен ради жены, поэтому их чувства усилились, пишет РБК.

"Они одурманены и очень милы друг с другом", - сказал источник.

Также пара круглосуточно проводит время со своим сыном Арчи. Заботиться о сыне - это очень важно, ведь ребенок для Гарри и Меган - приоритет.

Принц стал чудесным отцом, а бывшая актриса - мамой.

"Они пытаются жить своей жизнью как обычные родители", - отметил друг семьи.

Все свободное время семья проводит дома или на прогулке по лесу с собаками.

Пара с сыном планирует летом отправиться на родину Меган в Лос-Анджелес. Хотя обоим очень нравится Канада, все же они смотрят дома и в Лос-Анджелесе.

"Скорее всего, у них будут дома и там, и тут", - сообщил инсайдер.

Также Меган и Гарри закладывают основу для своего собственного благотворительного фонда. Пара недавно посетила Стэндфордский университет, чтобы встретиться с профессорами и поговорить об их фонде.

Напомним, герцоги Сассекские уволили 15 сотрудников и закрыли офис в Букингемском дворце.

Вероятно, семья не вернется в Великобританию, чтобы жить. Хоть ранее они заявляли, что будут жить на два дома - Англию и Северную Америку. Теперь же, скорее всего, они будут приезжать в Англию только, чтобы погостить у родственников.

Увольнение всех сотрудников стало последним шагом Гарри и Меган после сенсационного объявления о переезде в Северную Америку.

Ранее мы писали, что после того, как принц Гарри и Меган Маркл перебрались в Канаду, принцу Уильяму и Кейт Миддлтон пришлось искать им замену.

На днях Кейт и Уильям посетили оборонно-медицинский реабилитационный центр Стэнфорд Холл в Лафборо в компании принца Чарльза и его жены Камиллы Паркер-Боулз.

По словам экспертов, на указанном мероприятии прошла премьера нового состава «великолепной четверки».

Напомним, что брак Миддлтон и Уильяма на грани разрыва, королевской семье не утаить скандал.

Как сообщала Politeka, Кейт Миддлтон жестко оконфузилась при детях: "Ветер задрал...".

Также Politeka писала, что Кейт Миддлтон похвасталась неожиданным образом, такой герцогиню еще не видели.