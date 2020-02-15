После своего "побега" принц Гарри и его жена Меган Маркл строят жизнь в Канаде
Друг семьи рассказал, как сейчас дела у известной пары.
Меган и Гарри после отказа от полномочий избавились от стресса. Кроме того, принц Гарри уходом из семьи доказал, на что способен ради жены, поэтому их чувства усилились, пишет РБК.
"Они одурманены и очень милы друг с другом", - сказал источник.
Также пара круглосуточно проводит время со своим сыном Арчи. Заботиться о сыне - это очень важно, ведь ребенок для Гарри и Меган - приоритет.
Ким Кардашьян приподняла юбку и сверкнула своим достоинством: "Настоящая богиня"
Звезда Квартал 95 разделась и показала роскошное тело во всей красе: "Очень и очень..."
Шепелев ошеломил откровением о жизни с Фриске: "Я не скрываю, что..."
Украинцы будут по-новому уходить в отпуск: "старые условия покажутся раем", важное заявление
Принц стал чудесным отцом, а бывшая актриса - мамой.
"Они пытаются жить своей жизнью как обычные родители", - отметил друг семьи.
Все свободное время семья проводит дома или на прогулке по лесу с собаками.
Пара с сыном планирует летом отправиться на родину Меган в Лос-Анджелес. Хотя обоим очень нравится Канада, все же они смотрят дома и в Лос-Анджелесе.
"Скорее всего, у них будут дома и там, и тут", - сообщил инсайдер.
Также Меган и Гарри закладывают основу для своего собственного благотворительного фонда. Пара недавно посетила Стэндфордский университет, чтобы встретиться с профессорами и поговорить об их фонде.
Напомним, герцоги Сассекские уволили 15 сотрудников и закрыли офис в Букингемском дворце.
Вероятно, семья не вернется в Великобританию, чтобы жить. Хоть ранее они заявляли, что будут жить на два дома - Англию и Северную Америку. Теперь же, скорее всего, они будут приезжать в Англию только, чтобы погостить у родственников.
Увольнение всех сотрудников стало последним шагом Гарри и Меган после сенсационного объявления о переезде в Северную Америку.
Ранее мы писали, что после того, как принц Гарри и Меган Маркл перебрались в Канаду, принцу Уильяму и Кейт Миддлтон пришлось искать им замену.
На днях Кейт и Уильям посетили оборонно-медицинский реабилитационный центр Стэнфорд Холл в Лафборо в компании принца Чарльза и его жены Камиллы Паркер-Боулз.
По словам экспертов, на указанном мероприятии прошла премьера нового состава «великолепной четверки».
Напомним, что брак Миддлтон и Уильяма на грани разрыва, королевской семье не утаить скандал.
Как сообщала Politeka, Кейт Миддлтон жестко оконфузилась при детях: "Ветер задрал...".
Также Politeka писала, что Кейт Миддлтон похвасталась неожиданным образом, такой герцогиню еще не видели.