Александр Ревва, известный под сценическим псевдонимом Артур Пирожков, выпустил клип на свою песню «Летим со мной»

Как передает Politeka.net, в чёрно-белом ролике он снялся с женой Анжеликой.



Как сообщил сам певец, клип приурочен ко Дню влюблённых.

"Я хочу поздравить всех влюблённых с их профессиональным праздником и подарить новое музыкальное видео на песню "Лети со мной", - подписал ролик Пирожков.



На кадрах, супруги гуляют по берегу океана, обнимаются, целуются и разъезжают по курортному городу на мотоцикле.



Фрагмент клипа оценили многочисленные поклонники артиста, отметив, что они очень ждали такого отличного подарка ко Дню влюблённых, но были и такие, которые не оценили последнюю песни Пирожкова.

"Даже не знаю плакать или смеяться, поначалу пирожков был юмористом и в песнях. Если бы продолжал в том же духе, был бы успех. Сейчас какое-то попсовое говно ещё и клип унылое говно. Один и тот же текст, развития в сценарии ноль, и музыка такая разнообразная что повеситься быстрее. Верните тру пирожкова!!! С праздником", "Опасаюсь делать громче, а то настигнет любовь соседей", Не воспринимается))) душа требует смеха)", "Ты это серьезно?! Пой лучше по-приколу Алкоголичку!" - писали под его постом.





Ранее мы сообщали, что жена певца, Анжелика, поделилась свежими кадрами, на которых предстала в вызывающем наряде. На ней комбинезон черного цвета, выгодно подчеркнувший стройную фигуру.

Анжелика решила добавить соблазнительную "изюминку", не надев нижнего белья. От зоны декольте невозможно отвести взгляд.

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