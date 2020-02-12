37-летняя Анжелика, красавица-жена юмориста Александра Реввы (выступающего под псевдонимом Артур Пирожков) покорила публику снимком на фоне рассвета

Как передает Politeka.net, девушка поделилась свежим кадром в своем микроблоге в Инстаграм, подписав его: "Доброе утро, мир!!! Небо на ладони... 🤲🏼☁️". Анжелика предстала в черных лосинах, которые выгодно обтянули ее стройные ножки, реглане, куртке, кепке и кроссовках того же цвета. Красавица распустила волосы и улыбается прямо в объектив.

Изюминкой кадра стал необычайно красивый задний фон. Жена Пирожкова позировала на фоне водоема и разгорающегося на горизонте золотистого рассвета. Девушка запечатлела невероятное небо над своей головой, от которого захватывает дух.

Поклонники засыпали красотку комплиментами, за час поставив почти 2 000 лайков.

"Доброе утро Анжелика, с вами фотографии получаются всегда красивые😍❤️"

"Очень красиво!!! Пейзаж бесподобный 👍"

"Добрый 🤩 где это такая красота, Анжелика?)"

"Вы прекрасная ,как девушка,мама ,жена 😘 Анжелика ,что нужно сделать ,чтоб вас где-то встретить?😘😂 Это моя самая заветная мечта!♥️ Очень надеюсь ,когда-то она осуществится 💖💖💖✌🏾"

Ранее мы сообщали, Анжелика похвасталась идеальным телом в откровенной фотосессии. Она примерила черный комбинезон, "забыв" надеть нижнее белье. Пикантная деталь заставила поклонников восторгаться и предаваться бурным фантазиям. От такой роскошной зоны декольте невозможно отвести взгляд. Идеальная укладка и смоки-макияж дополнили образ загадочной и пленительной "королевы".

"сногшибательное фото👍"; "Нереально красивая ❤️"; "Королева👸Подстать своему супругу королю Артуру🔥"; "Давно такой красоты в такой мощной фотосессии не видел", - писали в комментариях.

Напомним, Анжелика замужем за Артуром Пирожковым с 2007 года. Пара воспитывает двух дочек. До свадьбы девушка строила карьеру, работала за границей, окончив университет по специальности "гостиничный и туристический бизнес". Но затем решила посвятить все свое время мужу и детям, забросив профессиональные амбиции.

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