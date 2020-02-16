Украинская певица Джамала опубликовала серию фото в ярком образе

Знаменитость поделилась снимками, на которых позировала на кровати, в своем Инстаграм, пишет Рoliteka.net.

Звезда предстала в наряде синего цвета с принтом и зелеными вставками, похожими на карманы.

Красотка откнилула наряд, чтобы продемонстрировать стройные ножки в колготках. Артистка дополнила нежный образ грубыми черными ботинками, а завершила серьгами-кольцами.

Джамала гладила себя по ножке, либо откидывалась на спику кровати, улыбалась и была загадочной.

Простыни на старой, с ржавыми быльцами, кровати были шелковыми и красными. Можно заметить позади звезды интересную деталь - прозрачный лифчик.

"Всем хороших выходных! 😘", - подписала снимок певица.

За час публикация Джа собрала более 6000 лайков и много комментариев.

"Какая же Вы прекрасная😍 И какой уже животик, аааааай🙈❤️", "😻 А какой животик", "Шикарная", "Птичка😻", "Вы очарование, Джа! 💙❤🥰", "😍😍😍😍 а что за платье на Вас?❤️❤️❤️", "Наша ♥️♥️♥️", ""Вы беременна? 😲", "такая легкая и очаровательная", "Красавица 😘", "Класс, вы просто волшебная, на все сто 🙌", "Красотка наша. Такая нежная", "И тебе красавица !! 😍", " ты вновь беременна? ❤️ "," 🌷 Красавица королева🌹 Джамала👑🌞🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹💝 ", - написали пользователи сети.

Напомним, на днях Джамала призналась, что беременна во второй раз. Она опубликовала фото с мужем и сыном, в котором и рассказала радостную новость.

На снимке Джа позировала в розовой кофточке и бежевых брюках, ее волосы развеял ветер. Женщина улыбалась и приложила руку к животу.

Она прижалась с мужу, который поцеловал ее в голову. При этом мужчина держал сына.

Ранее мы писали, что Джамала призналась, что показала мужу тест на беременность, только тот не спешил сразу прыгать от счастья.

"Он сказал: "Нет, еще не буду радоваться, надо пойти к врачу, чтобы он подтвердил", - поделилась Джамала.

Уже после подверждения супруг Джамалы не скрывал эмоций.

"Он очень радовался. Сказать, что его глаза светились, – ничего не сказать", - рассказала артистка.

Напомним, Джамала похвасталась идеальными формами и ошеломила признанием: «Один раз просто в автобусе…».

Как сообщала Politeka, эпатажные Джамала и Alyona Alyona высунули языки на камеру: "Девочки разрывают..."

Также Politeka писала о том, что Джамала рассказала о новой беременности: «Я сделаю перерыв в карьере».