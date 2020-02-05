Украинская певица Джамала опубликовала серию ярких фото во вреям занятия спортом
Звезда предстала в черных велосипедках и смелом топе, пишет Рoliteka.net. Артистка накинула плащ болотного цвета. Кроме указанной одежды на Джамале - кеды с белыми полосками. Светлый маникюр завершил образ.
Волосы Джамалы развеялись во время бега - на одном фото. Певица смотрит вдаль, позади нее виднеется мост и зеленые растения.
На втором снимке Джмала будто убегает от фотографа. Волосы закрыли ее лицо.
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На третьем фото Джамала бежит улыбаясь. Лицо артистки так и сияет.
И на последнем кадре радостная Джа снова убегает от фотографа, поглядывая на него через плечо и черные волосы.
Все снимки со звездой не только объединяет ее лучезарность, но и красивая фигура. У артистки тонкая талия, стальной пресс и упругие, рельефные ноги.
В посте певица раскрыла, что готовит для своих поклонников.
"Настроение - весна! Просто счастлива, что в пятницу порадую вас новой песней и видео ❤️
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Как думаете, с кем будет фит?", - написала Джа.
За четыре часа пост Джамалы собрал более 7000 лайков и много комментариев.
"Очень ждём!🔥", "Ой, это вы наверное так спешите к нам в Одессу🤗♥️🙏🏻", "С Маруф??? Это дуэт?", "Вы сделали мой день Джа❤️", "Ооо, новая песня -это то, что нам нужно ! 💗", "Джа очень Крутое выполнения в песне Забирай. С первых слов аж мурашки пошли по телу. Люблю ваше творчество", "Вау вы такие хорошие", "Люблю динамичный стиль фото😜", "С Аленой Альоною❤️❤️Ждем✴️", - написали пользователи сети.
Ранее сообщалось, что Джамала сверкнула идеальными формами во время семейного отдыха за границей.
Артистка позировала в одной джинсовой рубашке на фоне бассейна. При этом звезда эффектно выгнулась, демонстрируя идеальное и подтянутое тело.
Напомним, Джамала предстала в платье и рассказала, что уже давно мечтала об отдыхе, но все никак не складывалось. Звезда уже даже отчаялась.
Все же звездному семейству, вместе с малышом Эмиром, удалось вырвать и для себя несколько дней под жарким солнцем.
Напомним, Джамала похвасталась идеальными формами и ошеломила признанием: «Один раз просто в автобусе…».
Как сообщала Politeka, эпатажные Джамала и Alyona Alyona высунули языки на камеру: "Девочки разрывают..."
Также Politeka писала о том, что Джамала рассказала о новой беременности: «Я сделаю перерыв в карьере».