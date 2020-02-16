Украинская модель и артистка "Квартала 95", Валерия Товстолес, опубликовала новый снимок, представ в соблазнительном образе

Красотка позировала в белой маечке, под которой нет нижнего белья, пишет Рoliteka.net.

Аппетитные прелести красотки пробивались, сквозь белую тонкую одежду. Сверху звезда надела пиджак, который явно не подошел ей по размеру.

Тонкую талию подчеркнули голубые джинсы на высокой посадке.

Артистка спрятала глаза под черной кепкой. Образ дополняли аксессуары и яркий маникюр.

Украинская знаменитость смотрела в камеру, выставив пухлые губы. На девушку можно смотреть вечно.

"ЭТО ВСЕ НЕ ЧЕСТНО ! 🤯😍 У меня уже три месяца нет лайков! Я их не вижу! И это так не справедливо, что у других до сих пор они есть! У кого уже тоже нет количество лайков под фото ?", - спросила красотка у подписчиков.

Пост за час собрал почти 800 лайков и немного комментариев.

"У тебя под этой фоткой 177 лайков) спрашивай, если шо)", "я могу посмотреть, но меня бесит что твои лайки я не могу увидеть )", "Нету 🙁", "правильно, нечего в чужие лайки заглядывать )", "Есть, но не обновляла программу🤷🏼♀️", "У меня пока есть 😄 Давай меняться)))", "Красотка 😘😘😘😘😘😘💕💕💕", " А я вижу 😐", - написали пользователи сети.

Напомним, Лера Товстолес посетила Берлин. По ее словам, ей понравилось, что немцы не смотрят друг на друга, не нарушают личные границы. Кроме этого, ее поразила свобода проявления личности, которая выражается у молодежи в цветных волосах, свободном стиле одежды и отсутствие мэйкапа.

Поклонники оценили рассказ артистки. За несколько часов фото собрало около тысячи лайков.

Ранее мы писали, что Валерия Товстолес позировала вблизи, демонстрируя черты лица, а также красивые ресницы и макияж.

На фото красотка улыбалась, немного прикусив язык. Она демонстрировала идеально белые зубки. Кроме того, как отметила модель в посте, ее новые ресницы обрамляют глаза и добавляют ей естественной красоты.

Аккуратная стрелка на глазах делает их немного лисьими, хитрыми.

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