Эффектная блондинка из юмористического шоу Валерия Товстолес поделилась с поклонниками воспоминаниями

На своей странице в соцсети девушка опубликовала архивные фото и рассказала о том, как начинался ее путь к славе, передает Politeka.

Она позирует в купальнике, на обложках модных журналов, на подиуме, демонстрируя красивую подтянутую фигуру и умение подать себя перед камерой.

24-летняя Лера начала работать с 13 лет.

«Я раздавала листовки сначала за 6 грн час, потом 8, потом 15, а потом на улице меня встретил парень и порекомендовал модельное агенство. С 15 лет я ходила в модельную школу, потом уже работа с 16 лет на местных показах в Днепре. Потом куча бесплатных фото с фотографами, я снялась почти у всех и наконец-то меня заприметили киевское агенство. В 17 лет я полетела в Париж, потом Стамбул, Южная Корея, Болгария, Ницца, Штутгарт, Милан, Москва», – вспоминает она.

Окончательно с моделингом Валерия не завязала, работает моделью для удовольствия.

«Если вы разбудите меня ночью, я вам наизусть расскажу модельную визитку, могу в спящем состояние фоткаться. Я могла фоткаться по 13 часов в день. Я могла отснять 200 единиц за день. Даже когда-то не заметила землетрясение в Стамбуле», – подчеркнула она.

Ранее мы писали, что артистка поделилась новогодним снимком. В кадре Лера предстала в невероятно роскошном образе: на ней черная майка и такого же цвета рубашка, которую она спустила на плечи. Непревзойденный яркий макияж в розовых тонах, большие серьги под золото и идеальная укладка дополнили эффектный образ.

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