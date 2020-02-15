Знаменитый украинский телепутешественник Дмитрий Комаров порадовал свою жену Александру Кучеренко неожиданным подарком ко Дню влюбленных

В своем Instagram мужчина опубликовал совместное фото с супругой и написал очень душевный пост о любви, передает Politeka.

Он призвал всех беречь это чувство, крепко держать и дорожить им. Тех, кто еще не встретил свою половинку, Дмитрий успокоил, подчеркнув, что любовь всегда придет в нужное время, а найти спутника жизни – это судьба.

«И она так круто всё заплетает, что, уже встретив любовь и оглядываясь назад, понимаешь, как судьба потрудилась, направляя тебя к этой встрече, подстраивая обстоятельства. Убрать всего лишь одну мелкую деталь из череды событий, предшествующих знакомству, – и оно могло бы не состояться, люди вполне могли бы никогда не встретиться. Но любовь – это магия. Мы не можем на неё влиять. Мы не в силах ею управлять. Она просто приходит, когда настаёт время, и нас с вами не спрашивает», – пишет он.

И тут же на своем примере телеведущий продемонстрировал, как нужно радовать и удивлять любимых. Он признался, что сделал жене на выходные сюрприз.

«Мы в Стамбуле, прилетели на выходные (мой подарок жене, Саша только в аэропорту узнала, куда мы летим). И отсюда шлем вам лучики любви и добра», – завершил свой рассказ Комаров.

На снимке пара выглядит счастливой и очень стильной.

В комментариях подписчики поблагодарили Дмитрия за такие слова и пожелали ему и его супруге любви и добра.

«Дима, спасибо за теплые слова. Счастья вам, взаимопонимания и всего самого наилучшего», «Какие правильные слова!», «Счастливые! Моя любовь ещё не нашлась, но я верю, что все ещё случиться», – пишут под публикацией.

Ранее мы рассказывали о том, что жена Дмитрия Комарова появилась на светском мероприятии в родном для нее городе Днепр.

На вручение премий для самых стильных и успешных людей города она пришла в алом облегающем платье. Наряд выгодно подчеркнул все преимущества безупречной фигуры когда-то обладательницы титула «Мисс Украина».

Напомним, что Дмитрий Комаров раскрыл правду о скандале с перестрелкой в Бразилии.

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